YKS'ye Girecekler Dikkat ! ÖSYM'den Önemli Duyuru (YKS Ne Zaman?)

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada YKS başvuru kılavuzunun güncellendiğine yer verildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

2018-YKS Adaylarının Dikkatine!

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 31.05.2018 tarihli toplantısında; 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik Testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup Ek'te yer alan 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI?

YKS'ye girecek adayların puanlarının hesaplanması için TYT'de adayların, Türkçe ya da Temel Matematik'ten en az birinden 0,5 net yapmasu gerekiyor. AYT 'de ise yine puanın hesaplanması için testlerden 0,5 net yapılması gerekiyor. Bu kurala uymayan adayların sınavları, diğer testlerden tam yapması durumunda bile geçersiz sayılır.

YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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