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YKS'ye Girecekler Dikkat! Bunu Yapmazsanız Puanınız Hesaplanmayacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 15 Haziran- 16 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecan dorukta... Sınava girecek milyonlarca aday sınav tarihine odaklandı. 2019 YKS'ye girecek adayların puanlarının bazı durumlarda hesaplanmayacağı ve adayların sınavda başarısız sayılacağı bildirildi... Buna göre adayların 2019 YKS kılavuzunda bulunan puan hesaplama sistemi hakkında detayları iyice okuyarak AYT, TYT ve YDT'ye girmesi talep edildi. Peki YKS 2019 Sınav Tarihi Ne Zaman? ÖSYM TYT, AYT, YDT Hangi Tarihte yapılacak? İşte detaylar.

YKS'ye Girecekler Dikkat! Bunu Yapmazsanız Puanınız Hesaplanmayacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 15 Haziran- 16 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecan dorukta... Sınava girecek milyonlarca aday sınav tarihine odaklandı. 2019 YKS'ye girecek adayların puanlarının bazı durumlarda hesaplanmayacağı ve adayların sınavda başarısız sayılacağı bildirildi... Buna göre adayların 2019 YKS kılavuzunda bulunan puan hesaplama sistemi hakkında detayları iyice okuyarak AYT, TYT ve YDT'ye girmesi talep edildi. Peki YKS 2019 Sınav Tarihi Ne Zaman? ÖSYM TYT, AYT, YDT Hangi Tarihte yapılacak? İşte detaylar.

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:28
YKS'ye Girecekler Dikkat! Bunu Yapmazsanız Puanınız Hesaplanmayacak!

Adaylar hayalini kurdukları üniversitelerde eğitim almak için 2019 YKS'ye hazırlandılar ve sınav için artık kritik süreç resmen başladı.

Liseden mezun olanların yanı sıra 2. üniversite okumak isteyen adaylar 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini merak ediyorlar.

YKS'DE BUNU YAPANLARIN PUANLARI HESAPLANMAYACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu içerisinde "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" başlıklı içerikte bulunan detaylara göre YKS adaylarının puanlarının hesaplanmayacağı durumlar açıklandı.

Buna göre adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarının hesaplanabilmesi adına adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları zorunlu.

AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ise adayların alakalı testlerden en az birinden, en az 0,5 ham puan alması talep edildi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafıondan açıklanan detaylara göre 2019 YKS tarihleri şöyle;

15 Haziran 2019 tarihinde 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

16 Haziran 2019 tarihinde 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 

2019 TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

2019 ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2. oturumu Alan Yeterlilik Testi 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek.

2019 YABANCI DİL TESTİ (YDT) NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 3. oturumu Yabancı Dil Testi 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 15:45’te yapılacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

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