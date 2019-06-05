YKS'ye Girecek Adaylar Dikkat! YKS Tercih Kılavuzunda Değişiklik Yapıldı!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yükseköğretimin planlayıcılarının, politikacıların, iş dünyasını yönetenlerin 21. yüzyılın yetişecek bireylerini hazırlamak adına yoğun çalışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Saraç geleceğin meslekleri hakkında detayları paylaştı ve;

"Alışık olduğumuz durağan bir sistemden daha dinamik sistemlere geçilmektedir.

Eğitimde bilgi kadar yeteneklerin geliştirilmesi ve kazandırılması ve de yetenek eğitimlerinin hızla uygulanmaya başlanması beklentisi ön plandadır" dedi.

İNSAN KAYNAKLARI

Saraç insan kaynakları hakkında yaptığı açıklamada ise İşlerin Geleceği konusuna değindi ve açıklamasında;

"Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 yılı ‘İşlerin Geleceği’ raporuna göre: yüksek hızlı mobil internet, yapay zeka, bulut teknolojilerinin ve büyük veri analizlerinin adaptasyonunu, iş dünyasını hızlı, derinden ve yaygın olarak etkilediği net olarak ortaya konulmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu olarak bütün bu süreçlerle ilgili birçok çalışmayı başlattık. Bugün itibariyle 16 üniversitemizde öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik dijital dönüşüm programları başlatıldı.

Bu proje ile bu yıl 30 bin 2 öğrenci, 3 bin 112 öğretim elemanı eğitim aldılar. Böylece, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir işgücü yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bu sistemle 2019’un sonuna kadar 100 bin öğrenci bu programı almış olacak. Bir Türkiye projesi olarak sunduğumuz 100/2000 YÖK Doktora Projesi’nde geleceğin meslekleri ile ilgili ülkemizin ihtiyacı olan öncelikli alanlarda (büyük veri, veri madenciliği, yapay zeka, robotik) doktora programları açarak akademiye, iş dünyasına ve de sanayiye, doktoralı, nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz.

Bu programdan gün itibariyle 3 bin 721 öğrenci yararlanıyor. Program bu yıl mezun vermeye başlayacak ve öncelikli alanlarda çok sayıda doktoralı elemanlarımız olacak." dedi.

YKS KILAVUZU DEĞİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç ayrıca 2019 yılında lisansta ve önlisansta geleceğin meslekleri olarak yeni programların açıldığına dikkat çekerek bu yıl ki YKS tercihlerinde yer aldığını vurguladı ve geleceğin mesleklerini ve YKS kılavuzunda yer alacak programları hakkında açıklamasında;

"Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Havacılık Elektroniği, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği , Uluslararası Ulaştırma Sistemleri , Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Geliştirme. Dijital Medya ve Pazarlama (önlisans) Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (önlisans), Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon (önlisans)." dedi...

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