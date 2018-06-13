YKS'ye Girecek Adaylar Dikkat: Kaç Netle Barajı Geçerim?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı geçtiğimiz hafta YKS ile ilgili bir güncelleme yaptı.

Puanların hesaplanmasındaki asgari puan şartlarında öğrenciler için bazı kolaylıklar sağlandı. Her alan türünde en az yarım net kuralı kaldırıldı ve bunun yerine Türkçe ile Matematik testlerinden sadece birinden yarım net yapan herkesin puanı hesaplanacak. Bu revizyonla birlikte adayların üniversiteli olması da kolaylaştı. Ancak tercih hakkını kazanabilmek için sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) en az 150 puan almak gerekiyor. Adaylar ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başarılı bir performans gösterse bile TYT'den en az 150 puan almadığı sürece tercih yapamayacak. TYT'de 150 barajını geçmek için yüzlerce kombinasyon var. Toplam 15 netle bile bu baraj aşılabilir. TYT'de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

SÖZELCİLERİN BARAJI GEÇMESİ İÇİN 17 TÜRKÇE GEREKLİ

Sözelciler TYT barajını geçmek için matematik testine dokunmadan sadece Türkçe'den 17 doğru ile 150 barajını aşabilecek. Aynı aday sınavın 2'nci oturumu olan AYT'de ise diğer hiçbir teste bakmadan sadece Türkçe'den 20 net çıkarırsa lisans bölümlerini seçmek için gerekli 180 barajını aşabilecek.

SAYISALCILARIN BARAJI GEÇMESİ İÇİN 14 MATEMATİK GEREKLİ

Sayısalcıların TYT'de matematikten 13.75 net çıkarması gerekiyor. Bu netlerle fen bilimleri ve sosyal bilimler testlerine hiç dokunmadan baraj aşılabilir. Eşit ağırlıkçılar en basit formülle temel matematikten 7.5, Türkçe'den 8 net çıkarıp sosyal bilimler ile fen bilimleri testlerine hiç dokunmadan 150 barajını aşabilir.

HER SORU ALTIN DEĞERİNDE OLACAK

AYT'deki soruların geçmiş yıllarda çıkan LYS'deki sorulara benzeyecek. Ancak YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adayların muhakeme ve analiz yetenekleri ile okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyeti ile temel matematiksel ilişkileri ölçülecek. Bu nedenle soru tiplerinin daha çok ALES'e benzeyeceği öngörülüyor. TYT'de tek bir soru bile adaylar için altın değerinde olacak. Çünkü TYT'de 160 yerine 120 olacak. Soru sayısının az olmazı ve 2 milyondan fazla adayın katılması TYT'yi avantaja dönüştürebilir. Muhakeme yeteneğinin sınanacağı ve AYT'ye oranla daha kolay olması beklenilen sınavda tek bir doğru soru bile adayları binlerce sıra öne çekebilecek.

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