YKS'ye 5 gün kala uzmanlardan son uyarılar

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre sınav kaygısının azaltılabilmesi için öncelikle fiziksel sağlığa dikkat edilmesinin önemini vurgulayan Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Tınaz, “Sağlıklı beslenmeli, düzenli uyumalı ve egzersiz yapılmalı” dedi.

Hem sınav öncesi hem de sınav esnasında nefes ve gevşeme egzersizlerinin de kaygının etkilerini azaltacağını belirten Tınaz, “Etkili çalışma alışkanlıkları ve soru çözme biçimleri benimsenmeli. Zaman iyi kullanılmalı ve sınavdan birkaç gün önce çalışma sonlandırılmalı” uyarısında bulundu.

Sınav kaygısının çok sayıda bireysel ve sosyal nedeninin bulunduğunu vurgulayan Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Tınaz, kaygının fizyolojik belirtilerini şöyle sıraladı:

“Kaygı, solunumun ve kalp atışlarının hızlanması, mide bulantısı, baş ağrısı, uyku düzeni bozuklukları gibi çok sayıda belirtiyle kendini gösterir. Öfke, huzursuzluk, sinirlilik hali, karamsarlık gibi duygusal belirtiler fizyolojik belirtilere eşlik eder. Kaygının sınava hazırlanma ve sınav sırasında soruları yanıtlama ile belki de en fazla ilişkili olan belirtileri bilişseldir. Bilişsel belirtiler arasında dikkat dağınıklığı, unutkanlık, odaklanamama, yetersiz ve değersiz olduğunu düşünme sayılabilir. Kaygı nedeniyle öğrenciler düşüncelerini düzenlemekte, bildiği konulara ilişkin soruları yanıtlamakta ve sınav içeriğine odaklanmakta zorluk yaşarlar.”

GEVŞEME EGZERSİZİ

Prof. Dr. Tınaz, sınav kaygısının azaltılabilmesi için öncelikle fiziksel sağlığa dikkat edilmesinin gerektiğini, sağlıklı beslenmenin, düzenli uyuma ile egzersiz yapmanın önemli olduğunu söyledi. Prof. Tınaz, “Sınav öncesinde ve gerekli olduğunda sınav esnasında nefes ve gevşeme egzersizleri yapılması da kaygının etkilerini azaltır. Etkili çalışma alışkanlıkları ve soru çözme biçimleri benimsenmeli. Sınava hazırlanırken zamanın iyi kullanılarak son gece ders çalışılmaması ve özellikle üniversite sınavından birkaç gün önce çalışmanın sonlandırılması önem taşır” dedi.

ZİHİNSEL YAPI

Öğrencilerin yeni bir zihinsel yapı oluşturmalarının sınav kaygısının azaltılmasında önemli rol oynadığının önemine değinen Prof. Tınaz, “Gerçekçi olmayan düşüncelerin ve beklentilerin, sınav sırasında ortaya çıkan olumsuz otomatik düşüncelerin ve olumsuz duyguların mantıklı açıklamalar ile azaltılması, öğrencilerin sınavlara karşı olumlu bir tutum geliştirmelerinde ve sınavda başarılı olabileceklerine ilişkin inançlarının oluşması açısından önemli” diye konuştu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuz’un sınavdan önceki son 3 gün için beslenme önerileri şöyle:

YAPRAKLI YEŞİLLER: Ispanak, lahana, roka, labada, tere ve pazı, vitaminler ve mineraller ile doludur ve yemeklerinize düşük kalorili bir ek olarak lezzet verir.

Ispanak, lahana, roka, labada, tere ve pazı, vitaminler ve mineraller ile doludur ve yemeklerinize düşük kalorili bir ek olarak lezzet verir. SU: Vücudun en büyük enerji kaynağı sudur. Hafifçe limon, meyve dilimleri ve tarçınla aromalandırılmış sular da destekleyicidir.

Vücudun en büyük enerji kaynağı sudur. Hafifçe limon, meyve dilimleri ve tarçınla aromalandırılmış sular da destekleyicidir. DİĞER İÇECEKLER: Çay, kahve, yeşil çay ve diğer bitki çayları zindelik ve zihin açıklığı verir, yorgunluk alır. Ancak günlük tüketim 3 fincanı aşmamalıdır.

Çay, kahve, yeşil çay ve diğer bitki çayları zindelik ve zihin açıklığı verir, yorgunluk alır. Ancak günlük tüketim 3 fincanı aşmamalıdır. KARPUZ: İyi bir su kaynağı ve enerji artırıcı, B vitamini, potasyum ve fruktoz kaynağıdır.

İyi bir su kaynağı ve enerji artırıcı, B vitamini, potasyum ve fruktoz kaynağıdır. HUMUS: Nohut, tahin, limon, kırmızıbiber, protein, zeytinyağı ile vitamin C, esansiyel yağ asit içerikleri ile tam bir enerji deposudur. Zindelik ve zihin açıklığı yaratır.

ENERJİ ARTIŞI İÇİN: Ev yapımı ayran, muzlu süt, elma, portakal, havuç, nar suları ya da meyve suyu karışımları tüketin. Özellikle meyve suları 45 dakika ile1 saatlik bir süre odaklanmada artış sağlar.

7 ÖNERİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim Üyesi Dr. Yudum Akyıl’ın adaylara yedi önerisi de şöyle:

Bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Son haftayı sevdiklerinizle birlikte, hoşlandığınız etkinlikleri yaparak geçirin.

Sınav hakkında konuşmamaya çalışın.

Uykunuzu iyi alın.

Her zaman yediğiniz şeylerden yiyin.

Kaygı hissettiğinizde bunu engellemeye çalışmayın. Sakince kaygının vücudunuzu nasıl etkilediğini fark edin. Vücudunuzda gergin olan bölgelere odaklanarak derin nefes alın ve bu bölgenin gevşediğini düşünün.

Kaygıyı, aşırı olmadığı sürece, size enerji ve motivasyon veren bir duygu olarak kabul edin.

Sınav sonucu ne olursa olsun her zaman anlamlı bir gelecek kurmak için fırsatlarınız olacağına güvenin.

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