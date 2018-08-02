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YKS ve LGS İçin Meclis Araştırması İstendi

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ve Liselere Giriş Sınavı'daki başarısızlık oralarının dikkate alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma açılmasını teklif etti.

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YKS ve LGS İçin Meclis Araştırması İstendi

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ve Liselere Giriş Sınavı'daki başarısızlık oralarının dikkate alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma açılmasını teklif etti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:53
YKS ve LGS İçin Meclis Araştırması İstendi

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ve Liselere Giriş Sınavı'daki başarısızlık oralarının dikkate alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma açılmasını teklif etti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğzu Kaan Salıcı şunları söyledi; ''Bilindiği üzere; son bir ay içerisinde açıklanan iki sınav sonucu eğitim sistemimizdeki kötüye gidişin iyiden iyiye gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Liselere giriş sınav sonuçlarında istedikleri okula yerleşemeyen, mecburen meslek ve imam hatip liselerine yönelmek zorunda kalan öğrencilerin ve velilerin haykırışları günlerdir kamuoyu tarafından üzülerek takip edilmektedir. Diğer yandan; üniversite sınav sonuçlarındaki aday öğrencilerin derslerdeki başarısız sonuçları, sınav sorularını doğru cevaplayabilme oranlarındaki düşüklük ülkemiz eğitim sistemini ve eğitim kalitesinin tartışılır hale gelmesine neden olmuştur. Bu bağlamda; ülkemizdeki eğitim sisteminin çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarılması, gereken tedbir ve önlemlerin alınması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulması için 02.08.2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na meclis araştırma önergesi sunduk'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu araştırma önergesi şöyle;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Liselere ve üniversiteye giriş sınavlarına giren öğrencilerin sınavlardaki soruları doğru cevaplama oranları dikkate alınarak, bu başarısızlığın nedenlerin araştırılıp tedbir ve önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırmasının açılmasını; arz ederiz. 02/08/2018
 

Oğuz Kaan SALICI
CHP İstanbul Milletvekili

GEREKÇE

Bilindiği üzere; ülkemizdeki eğitim sistemi 16 yıllık AKP iktidarı süresince sayısız defa değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler nedeniyle AKP iktidarı boyunca hiçbir öğrenci, başladığı eğitim öğretim hayatını aynı müfredat ve sınav sistemi ile bitirememiştir. Son bir ay içerisinde açıklanan iki sınav sonucu, ülkemizdeki eğitim kalitesinin iyice tartışılır hale gelmesine neden olmuştur.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan üniversitelere giriş sınavı sonuçlarına göre, Temel Yeterlilik Sınavı’na giren öğrencilerin kendilerine yöneltilen sorulara verdiği doğru cevapların ortalaması şu şekildedir:

Dersin Adı

Soru Sayısı

Doğru Cevap Ortalaması

Türkçe

40

16,179

Matematik

40

5,642

Fen Bilgisi

20

2,828

Sosyal Bilimler

40

6,003

Alan Yeterlilik Sınavı’nın ortalamaları ise şu şekildedir:

Dersin Adı

Soru Sayısı

Doğru Cevap Ortalaması

Türk Dili Edebiyatı

24

4,743

Tarih

10

1,617

Coğrafya

6

2,271

Felsefe Grubu

12

2,017

Matematik

40

3,923

Fizik

14

0,467

Kimya

14

1,109

Biyoloji

13

1,669

Yukarıdaki tablolardan görüleceği üzere; sınava giren adayların kendilerine yöneltilen sorulara başarılı şekilde cevap verme oranı çoğu derste %10’un altında kalmıştır. Yani; adaylar sıralarına göre değil de başarılarına göre bir okul kazanacak olsalardı, adayların büyük bir kısmı herhangi bir üniversiteyi kazanamayacak ve açıkta kalacaktı.

Sınavla ilgili bir diğer istatistik de 180 puan barajını geçemeyen öğrenci sayılarıyla alakalı. Buna göre; Temel Yeterlilik Testi’ne giren öğrenci sayısı 2.260.273. Bu adaylardan 180 puan barajını aşan kişi sayısı ise 1.299.378. Yani, neredeyse adaylardan yarısı puan barajını geçememiş durumda. 41 bin aday ise yarım net dahi yapamayarak sıfır puan aldı.

Sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler bu şekilde iken, ülkemizdeki eğitim sistemlerine yönelik Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) tarafından hazırlanan raporlar da sınav sonuçları ile paralel nitelikte olumsuz değerlendirmeler içermektedir. 2003 yılından itibaren yayımlanan raporda ülkemiz OECD ülkeleri içerisinde her geçen yıl gerilere düşmeye başlamıştır. Buna göre ülkemizin yıllara göre sıralamaları aşağıdaki gibidir:

2003

2006

2009

2012

2015

Fen Alanı

33

43

43

43

51

Matematik Alanı

33

43

43

44

49

Okuma Becerisi

35

37

41

41

48

Değerlendirilen ülke sayısı

41

57

65

65

70

Yukarıdaki istatistiki verilerden de anlaşılacağı üzere; ülkemiz eğitim sisteminde bir sorun olduğu bariz şekilde ortadadır. Bu sorunların tespit edilerek ülkemiz eğitim sisteminin çağdaş dünyayla yarışır hale getirilmesi ve öğrencilerin başarı seviyelerinin artırılması amacıyla meclis araştırması yapılması gerekmektedir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.08.2018 15:23
Anahtar Kelimeler:
YKSLgsMeclis AraştırmasıOğuz Kaan Salıcı
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