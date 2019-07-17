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YKS üniversitelerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri | 2019 üniversite puanları...

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrenci adayı 'üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini' araştırıyor. Üniversitelerin güncel taban puanları listesi! 2019 üniversite puanlarını tercihlere hazırlanan öğrenci adayları için derledik...

YKS üniversitelerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri | 2019 üniversite puanları...

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrenci adayı 'üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini' araştırıyor. Üniversitelerin güncel taban puanları listesi! 2019 üniversite puanlarını tercihlere hazırlanan öğrenci adayları için derledik...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
YKS üniversitelerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri | 2019 üniversite puanları...

YKS üniversitelerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri YKS sonuçlarının ÖSYMtarafından açıklanmasından sonra merak edilmeye ve arama motorlarında aranmaya başlandı. 2019 üniversite puanlarını tercihlerini yapacak öğrenci adayları için derledik. 

2019 YKS sonuçları 17 Temmuz gece yarısı saat 01:20'de açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra her zaman olduğu gibi kimileri hüsrana uğradı kimileri de aldığı puandan memnun kaldı. Şimdi 23-29 Ağustos tarihlerinde tercih yapacak olan öğrenci adayları üniversite taban ve tavan puanlarını araştırıyor. 

2019 ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? 

YKS sonuçlarını öğrenen üniversite adayları anında üniversite taban ve tavan puanlarını araştırmaya koyuldu. ÖSYM üniversitelerin taban ve tavan puanlarını henüz açıklamadı. Aşağıdaki linke tıklayarak üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilinlerini görebilirsiniz. 

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN 

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda tercih süresi 23-29 Ağustos 2019 olarak belirtildi.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

Adaylar tercihlerini , T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

2019 YKS SINAVI PUAN HESAPLAMA 

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, “Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2019 tarihli toplantısında, 2019 YKS’de TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2019-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mart ayında yayınlanan kılavuza göre adayların TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı aranıyordu.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yayımlanan kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'te yer alan yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’ de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhan gibirine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

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yks üniversitelerin taban puanları yüzdelik dilimleri | 2019 üniversite puanları
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