YKS üniversite sınav başvuruları nereye nasıl yapılır? Üniversite sınavı başvuru ücretleri ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) başvuruları başladı. Üniversite Sınavına girmek için hazırlık yapan binlerce aday, YKS üniversite sınav başvuruları nereye nasıl yapılır? ve Üniversite sınavı başvuru ücretleri ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor? gibi sorularının cevabını arıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan YKS hakkında merak edilenler ve YKS üniversite sınav başvurularını okurlarımızla paylaşıyoruz.

YKS üniversite sınav başvuruları nereye nasıl yapılır? TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi), YDT (Yabancı Dil Testi) olmak üzere üç oturumdan oluşacak olan YKS’ye hazırlanan adayların aklında pek çok soru oluştu. İlki geçen yıl düzenlenen YKS’ye bu yıl milyonlarca vatandaşın katılması beklenirken, üniversite sınavı başvuru ücretleri ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor? soruları da internette araştırılmaya başlandı. 2018- 2019 ÖSYM takvimine göre, ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019’da, AYT 16 Haziran 2019, YDT ise 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan YKS hakkında merak edilenler haberimizde…

YKS üniversite sınav başvuruları nereye nasıl yapılır?

YKS başvuruları ise 12 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında alınacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilecekler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

Üniversite sınavı başvuru ücretleri ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuru ücretini belirledi.

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki oturumlar için başvuru ücretini belirledi. Temel Yeterlilik Testi ile Alan Yeterlilik Testi oturumlarına girecek adaylar her oturum için 50’şer lira ödeyecek.

YKS başvuruları ile sınav ücreti bilgileri ÖSYS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar; Akbank’ın ATM, tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla, Halk Bankası ve Ziraat Bankasının ATM ve İnternet bankacılığı aracılığıyla, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türk Ekonomisi Bankasının tüm şubeleri ile İnternet bankacılığı aracılığıyla ve tüm PTT işyerlerinden sınav ücretini yatırabileceklerdir. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırabilirler.

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