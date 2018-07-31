YKS Tercihleri Nasıl Yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 31 Temmuz 2018 saat 00:00'da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişeme açılarak milyonlara üniversiteli adayının sonuçları sorgulaması sağlandı. ÖSYM'nin söz verdiği saatte sonuçları açıklaması da ÖSYM'nin her geçen gün kaliteli hizmet anlayışını arttırdığını gösteriyor. Umarız ki, aynı başarıyı başka konularda da gösterebilirler. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından aileleri ve öğrencileri YKS tercih heyecanı sardı.

YKS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

Üç farklı oturum sonucunda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Bu yıl ilk kez uygulanan YKS'nin ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı ) sonuçları ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden üniversiteli adaylarının erişimine açıldı. Adaylara eskiden gönderilen sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sitesinden görüntüleyebiliyor. Üniversite tercihleri ise 7 Ağustos 2018 ile 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin öğrencileri bilgilendirmek için yayımladığı ‘2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları’ ön koşullu kılavuza göre, üniversite adayları 7 Ağustos 2018 ile 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.

Yüksköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını öğrenen üniversites adaylarının ilk yapması gereken iş, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini baz alarak önlisans veya lisans programlarının hangilerinden tercih yapabileceklerini tespit etmek olacak. Ardından sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, bunların kodlarını, adlarını ve bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazmaları gerekiyor. Peki kimler ön lisans, kimler lisans tercihinde bulunabilecek?

Önlisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecek. Lisans programlarından tercih yapabilmek içinse AYT’den180 ve üzerinde puan alma koşulu bulunuyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemini tamamlayan adayların ekranda, “2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” ibaresini kesinlikle görmesi gerekiyor. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra 7 Ağustos 2018 ile 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapmak mümkün olabilecek. Tercih süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Tercih işlemini tamamlayan adaylara, 7 Ağustos 2018 ile 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmesi ve yazıcıdan tercih listesinin çıktısını alarak saklaması önerilmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Fakat, tercihlerine göre bir programa yerleşecek adayların üniversitelere kayıt takvimleri ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ön kılavuzda yer alıyor. Buna göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3 Eylül 2018 ile 5 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.