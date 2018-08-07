YKS tercihleri başladı

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 14 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek.

Üniversiteli adayları, YKS Tercih işlemlerini yaptıktan sonra belirlenen süre içerisinde "ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler.

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen YKS tercihleri bugün başladı. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. 2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 14 Ağustos 2018 tarihine kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden şahsi bir şekilde gerçekleştirecek.

Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra YKS tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan YKS tercih listelerinin çıktısını alması gerekiyor.



YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

TERCİHLER İLE İLGİLİ SORULAN SORULAR

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ GİRİŞ

İlgili programlarda asgari başarı sıralaması sınırları bu yıl için şu şekilde:

Hukuk programları / (EA) En düşük 190 bininci (190.000)

Mühendislik programları * / (SAY) En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programları / (SAY) En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programları / (SAY) En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programları** / (İlgili Puan Türünde) En düşük 300 bininci (300.000)

*: (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programı hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programı dâhil)

**: (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA