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YKS Tercih Kılavuzu Yayımlandı!..

31 Temmuz'da açıklanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının ardından alınan puanlar öğrenildi. Bugün sabah 09:15 itibari ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı.

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YKS Tercih Kılavuzu Yayımlandı!..

31 Temmuz'da açıklanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının ardından alınan puanlar öğrenildi. Bugün sabah 09:15 itibari ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:53
YKS Tercih Kılavuzu Yayımlandı!..

31 Temmuz'da açıklanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının ardından alınan puanlar öğrenildi. Bugün sabah 09:15 itibari ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih İşlemleri için yapılan duyuruda; 2018-YKS tercih işlemleri, 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır ifadeleri kullanıldı. Adaylar tercihlerini, 7 Ağustos 2018 ile 4 Ağustos 2018  tarihleri arasında, YKS tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar,2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır.  ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır. 


2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (1 Ağustos 2018)

excel.png Tablo-3

excel.png Tablo-4

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri pic.twitter.com/OhgVOFkMEw

— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 1 Ağustos 2018
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.08.2018 09:15
Anahtar Kelimeler:
YKSYks Tercih Kılavuzu
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Panda 7 dakika önce

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