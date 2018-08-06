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YKS tercih kılavuzu güncellendi

Yükseköğretim Kurulu tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinden sonra "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" güncellendi

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YKS tercih kılavuzu güncellendi

Yükseköğretim Kurulu tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinden sonra "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" güncellendi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:55
YKS tercih kılavuzu güncellendi

Yükseköğretim Kurulu tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinden sonra "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" güncellendi.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden üzerinden, "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nun güncellendiği duyuruldu. Yapılan resmi duyuruda, YÖK tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletildiğine vurgu yapılarak "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nun bu bağlamda güncellendiği belirtildi.

YüksekÖğretim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde, hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti.

Yükseköğretim Genel Kurulunca hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik  programları başarı sıraları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu doğrultuda güncellenmiştir. 

2018-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur. 

Program Türü

İlgili Puan Türü

Başarı Sırası

Hukuk programları

EA

En düşük 190 bininci (190.000)

Mühendislik programları*

SAY

En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programları

SAY

En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programları

SAY

En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programları**

İlgili Puan Türünde

En düşük 300 bininci (300.000)

* Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil

** Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil

                                                                             ÖSYM BAŞKANLIĞI     


2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu   (6 Ağustos 2018)

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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