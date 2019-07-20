YKS tercih kılavuzu açıklandı (YKS tercih kılavuzu 2019) İşte üniversitelerin taban puanları

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu açıklandı.
Adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. ÖSYM, ön bilgi amaçlı YKS kılavuzunu 20 Haziran'da yayınlamıştı.
ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."
YKS 2019 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercihleri yaparken üniversite puanları ile 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını merak ediyor. Tercih kılavuzu sayesinde ile bilgi sahibi olacak öğrenciler 23 - 29 Temmuz günleri arasında YKS tercihlerini yapacaklar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. YKS tercih kılavuzunda üniversite kontenjanları, 2019 YKS taban ve tavan puanları yer alıyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. ÖSYM YKS tercihleriyle ilgili “2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir” açıklamasında bulundu. İşte YKS tercihleriyle ilgili merak edilen soruların cevapları…
2019 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİH YAPACAKLAR DİKKAT
Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
2019-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur.” denildi
YKS’DE 9 BİRİNCİ ÇIKTI
ÖSYM, YKS’de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık’tan 1’er, Yabancı Dil’den ise 5 birincinin çıktığını açıkladı.
YKS TERCİHİ İÇİN EN AZ KAÇ PUAN GEREKLİ?
2019-TYT’ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet’ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2019-TYT’de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.
ÖNCELİKLE HANGİ TABLODAN SEÇİM YAPACAĞINIZI KARARLAŞTIRIN
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
2 FARKLI YERLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILACAK
Adayların, ÖSYM’nin yayınladığı “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU”nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600’den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.
Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:
1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM’ye göndermek.
2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.
YÖK Atlas 2019: 2019 YÖK Atlas tercih robotu ekranı
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Peki YÖK Atlas'ta neler var? YÖK Atlas, son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte detaylar...
YÖK Atlas, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak olan öğrencilerin en büyük yardımcısı olacak. YKS tercihleri için araştırma yapan öğrenciler YÖK’ün tercih sihirbazı YÖK Atlas’la ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte YÖK Atlas tercih robotu ve tercih dönemi detayları…
YÖK ATLAS’A ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
TÜM ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ
YÖK’ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
SÖZEL PUANIYLA TERCİH EDİLEBİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Animasyon
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
Dini İlimler
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Yeni Medya
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
SAYISAL BÖLÜMLER
MF-1
MF-1 puanı ile öğrenciler sayısal bilimler içerisinde yer alan bölümlere gidebilmektedir. Bu bölümlere örnek olarak ise;
– Matematik Öğretmenliği,
– Astronomi Bilimi,
– Uzay Bilimi,
– İstatistik ve Matematik mühendisliği gibi bölümler tercih edilebilmektedir.
MF-2
MF-2 puanı ile tercih verecek öğrenciler ise fen bilimleriyle ilişkili olan bölümlere tercih verebilmektedir. Bu bölümler içerisinde;
– Fen Bilgisi Öğretmenliği,
– Fizik Öğretmenliği,
– Kimya Öğretmenliği,
– Biyoloji Öğretmenliği,
– Tarım Ve Ziraat Mühendisliği bulunmaktadır.
MF-3
MF-3 puanı ile tercih yapacak kişiler için ise yine fen bilimlerinin ağırlıklı olduğu bölümler bulunmaktadır. İşte o bölümler:
– Tıp,
– Veterinerlik,
– Eczacılık,
– Diş Hekimliği,
– Genetik Mühendisliği,
– Biyokimya Mühendisliği gibi bölümleri tercih edebilmektedir.
MF-4
MF-4 puanı ise matematik ağırlıklı bir alandır. Bu alan üzerinden mühendislik üzerine bölümlere gidilebilir. Örneğin girilebilecek bölümler şunlar;
– Bilgisayar Mühendisliği,
– İnşaat Mühendisliği,
– Elektronik Mühendisliği,
– Makine Mühendisliği,
– Endüstri Mühendisliği gibi bölümlere bu puan türüyle tercih verilebilmektedir.