YKS tercih kılavuzu açıklandı (YKS tercih kılavuzu 2019) İşte üniversitelerin taban puanları

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu açıklandı.

Adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. ÖSYM, ön bilgi amaçlı YKS kılavuzunu 20 Haziran'da yayınlamıştı.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."

YKS 2019 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercihleri yaparken üniversite puanları ile 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını merak ediyor. Tercih kılavuzu sayesinde ile bilgi sahibi olacak öğrenciler 23 - 29 Temmuz günleri arasında YKS tercihlerini yapacaklar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. YKS tercih kılavuzunda üniversite kontenjanları, 2019 YKS taban ve tavan puanları yer alıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. ÖSYM YKS tercihleriyle ilgili “2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir” açıklamasında bulundu. İşte YKS tercihleriyle ilgili merak edilen soruların cevapları…

2019 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH YAPACAKLAR DİKKAT

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2019-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur.” denildi

YKS’DE 9 BİRİNCİ ÇIKTI

ÖSYM, YKS’de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık’tan 1’er, Yabancı Dil’den ise 5 birincinin çıktığını açıkladı.

YKS TERCİHİ İÇİN EN AZ KAÇ PUAN GEREKLİ?

2019-TYT’ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet’ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2019-TYT’de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.



ÖNCELİKLE HANGİ TABLODAN SEÇİM YAPACAĞINIZI KARARLAŞTIRIN

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

2 FARKLI YERLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILACAK

Adayların, ÖSYM’nin yayınladığı “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU”nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600’den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.

Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:

1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM’ye göndermek.

2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.

YÖK Atlas 2019: 2019 YÖK Atlas tercih robotu ekranı

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Peki YÖK Atlas'ta neler var? YÖK Atlas, son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte detaylar...

YÖK Atlas, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak olan öğrencilerin en büyük yardımcısı olacak. YKS tercihleri için araştırma yapan öğrenciler YÖK’ün tercih sihirbazı YÖK Atlas’la ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte YÖK Atlas tercih robotu ve tercih dönemi detayları…

YÖK ATLAS’A ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KONTENJAN KILAVUZU

2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

TÜM ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ

YÖK’ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

SÖZEL PUANIYLA TERCİH EDİLEBİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Animasyon

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

Dini İlimler

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte)

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Yeni Medya

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

SAYISAL BÖLÜMLER

MF-1

MF-1 puanı ile öğrenciler sayısal bilimler içerisinde yer alan bölümlere gidebilmektedir. Bu bölümlere örnek olarak ise;

– Matematik Öğretmenliği,

– Astronomi Bilimi,

– Uzay Bilimi,

– İstatistik ve Matematik mühendisliği gibi bölümler tercih edilebilmektedir.

MF-2

MF-2 puanı ile tercih verecek öğrenciler ise fen bilimleriyle ilişkili olan bölümlere tercih verebilmektedir. Bu bölümler içerisinde;

– Fen Bilgisi Öğretmenliği,

– Fizik Öğretmenliği,

– Kimya Öğretmenliği,

– Biyoloji Öğretmenliği,

– Tarım Ve Ziraat Mühendisliği bulunmaktadır.

MF-3

MF-3 puanı ile tercih yapacak kişiler için ise yine fen bilimlerinin ağırlıklı olduğu bölümler bulunmaktadır. İşte o bölümler:

– Tıp,

– Veterinerlik,

– Eczacılık,

– Diş Hekimliği,

– Genetik Mühendisliği,

– Biyokimya Mühendisliği gibi bölümleri tercih edebilmektedir.

MF-4

MF-4 puanı ise matematik ağırlıklı bir alandır. Bu alan üzerinden mühendislik üzerine bölümlere gidilebilir. Örneğin girilebilecek bölümler şunlar;

– Bilgisayar Mühendisliği,

– İnşaat Mühendisliği,

– Elektronik Mühendisliği,

– Makine Mühendisliği,

– Endüstri Mühendisliği gibi bölümlere bu puan türüyle tercih verilebilmektedir.