Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YKS Soru ve Cevapları Bugün Açıklanıyor

YKS Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi sınav soruları ve bu soruların cevaplarının açıklanacağı tarih belli oldu.

banner396

YKS Soru ve Cevapları Bugün Açıklanıyor

YKS Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi sınav soruları ve bu soruların cevaplarının açıklanacağı tarih belli oldu.

01 Temmuz 2018 Pazar 13:36
YKS Soru ve Cevapları Bugün Açıklanıyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün YKS soru ve cevapları hakkında önemli bir açıklama geldi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, öğrencilerin merakla beklediği YKS soru ve cevapların ne zaman erişime açılacağına yer verildi.

ÖSYM Başkanlığı 2018 YSK oturumlarını 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde düzenledi. Milyonlarca öğrencinin katılımı ile gerçekleşen bu sınavlarda adaylara farklı testlerden toplamda 160 soru yönlendirildi. Sınavdan çıkan adaylar, sınavın soru ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM adayların bu sorusunu geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile cevapladı. 

30 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nin (YDT) tamamlanmasının ardından sınav soru ve cevaplarının tammaı aynı gün akşam saatlerinde adayların erişimine açılacak.

Buna göre YKS testlerinin tamamının soru ve cevapları bugün AYT testinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafaından açıklanacak. 

SINAV SORULARINA NASIL ULAŞABİLİRİM?

YKS sınav soru ve cevapları bugün akşam saatlerinde ÖSYM resmi sayfası ile eş zamanlı olarak KPSSCAFE'de olacak. Sınav soru ve cevapları erişime açıldığı anda telefonunuza bildirim alarak haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


YKS AYT Fizik-Kimya-Biyoloji Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları
YKS AYT Fizik-Kimya-Biyoloji Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları
2018 AYT Matematik Testi Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları (Kolay mıydı , Zor muydu?)
2018 AYT Matematik Testi Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları (Kolay mıydı , Zor muydu?)
2018 AYT Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü Soruları, Cevapları ve Aday Yorumları
2018 AYT Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü Soruları, Cevapları ve Aday Yorumları
2018 AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler Testi Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları
2018 AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler Testi Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları
2018 YKS AYT Sınav Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları (Sınav Kolay mıydı , Zor Muydu?)
2018 YKS AYT Sınav Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları (Sınav Kolay mıydı , Zor Muydu?)
2018 YKS (TYT-AYT-YDT) Sonuç Açıklama Tarihi (ÖSYM Sınav Takvimi)
2018 YKS (TYT-AYT-YDT) Sonuç Açıklama Tarihi (ÖSYM Sınav Takvimi)
Son Güncelleme: 01.07.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMSon DakikaYks Soru Ve CevaplarıTyt SorularıYKS SoruYks Soruları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM Başkanı'ndan Son Dakika TYT ve AYT Açıklaması
ÖSYM Başkanı'ndan Son Dakika TYT ve AYT Açıklaması
AYT Edebiyat'ta Hüsn-ü Aşk Kimin Eseridir? Sorusu Soruldu-İşte Cevabı
AYT Edebiyat'ta Hüsn-ü Aşk Kimin Eseridir? Sorusu Soruldu-İşte Cevabı
YKS AYT Fizik-Kimya-Biyoloji Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları
YKS AYT Fizik-Kimya-Biyoloji Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim