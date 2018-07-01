YKS Soru ve Cevapları Bugün Açıklanıyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün YKS soru ve cevapları hakkında önemli bir açıklama geldi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, öğrencilerin merakla beklediği YKS soru ve cevapların ne zaman erişime açılacağına yer verildi.

ÖSYM Başkanlığı 2018 YSK oturumlarını 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde düzenledi. Milyonlarca öğrencinin katılımı ile gerçekleşen bu sınavlarda adaylara farklı testlerden toplamda 160 soru yönlendirildi. Sınavdan çıkan adaylar, sınavın soru ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM adayların bu sorusunu geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile cevapladı.

30 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nin (YDT) tamamlanmasının ardından sınav soru ve cevaplarının tammaı aynı gün akşam saatlerinde adayların erişimine açılacak.

Buna göre YKS testlerinin tamamının soru ve cevapları bugün AYT testinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafaından açıklanacak.

SINAV SORULARINA NASIL ULAŞABİLİRİM?

YKS sınav soru ve cevapları bugün akşam saatlerinde ÖSYM resmi sayfası ile eş zamanlı olarak KPSSCAFE'de olacak. Sınav soru ve cevapları erişime açıldığı anda telefonunuza bildirim alarak haberdar olmak için;

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