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YKS Sonuçlarının Açıklanmasını Bekleyenlerden Gülme Garantili Mesajlar!..

Bu yıl üniversitelere giriş sisteminde yeni bir sistem olan YKS 2018 sonuçları için geri sayım başladı ve saatler kaldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan öğrenciler #yks2018 etiketi ile YKS sonuçlarının açıklanmasını beklerken eğlenceli mesajlar paylaşmaya devam ediyor. İşte okurken gülmekten kırılacağınız en komik YKS 2018 tweet'leri...

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YKS Sonuçlarının Açıklanmasını Bekleyenlerden Gülme Garantili Mesajlar!..

Bu yıl üniversitelere giriş sisteminde yeni bir sistem olan YKS 2018 sonuçları için geri sayım başladı ve saatler kaldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan öğrenciler #yks2018 etiketi ile YKS sonuçlarının açıklanmasını beklerken eğlenceli mesajlar paylaşmaya devam ediyor. İşte okurken gülmekten kırılacağınız en komik YKS 2018 tweet'leri...

30 Temmuz 2018 Pazartesi 23:22
YKS Sonuçlarının Açıklanmasını Bekleyenlerden Gülme Garantili Mesajlar!..

Bu yıl üniversitelere giriş sisteminde yeni bir sistem olan YKS 2018 sonuçları için geri sayım başladı ve saatler kaldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan öğrenciler #yks2018 etiketi ile YKS sonuçlarının açıklanmasını beklerken eğlenceli mesajlar paylaşmaya devam ediyor. İşte okurken gülmekten kırılacağınız en komik YKS 2018 tweet'leri...

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
YKSYks Sonuçları
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