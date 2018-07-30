YKS Sonuçlarının Açıklanmasını Bekleyenlerden Gülme Garantili Mesajlar!..

Bu yıl üniversitelere giriş sisteminde yeni bir sistem olan YKS 2018 sonuçları için geri sayım başladı ve saatler kaldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan öğrenciler #yks2018 etiketi ile YKS sonuçlarının açıklanmasını beklerken eğlenceli mesajlar paylaşmaya devam ediyor. İşte okurken gülmekten kırılacağınız en komik YKS 2018 tweet'leri...

Sn. Abonelerimiz, Gecenizin karanlığına, bir karanlık daha eklenmemesi adına, elektrikleri 00:00 'da keseceğiz. #yks2018



Tedaş sizi düşünüyor.

Tedaş 186 — Tedaş (@trtedas) 30 Temmuz 2018