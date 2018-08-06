YKS Sonuçları Kötü Değil Çok Kötü: Herkes Döküldü!..

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na ilişkin değerlendirme raporu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. YKS Değerlendirme raporu incelendiğinde tablonun görünenden daha vahim olduğu apaçık bir şekilde görülebiliyor.