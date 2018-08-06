YKS Sonuçları Kötü Değil Çok Kötü: Herkes Döküldü!..

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na ilişkin değerlendirme raporu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. YKS Değerlendirme raporu incelendiğinde tablonun görünenden daha vahim olduğu apaçık bir şekilde görülebiliyor.
2018 YKS'de sınava girenlerin testlerde verdiği ortalama doğru cevap sayısı dikkate alındığında durumun içler acısı olduğunu gösterdi.
YKS Değerlendirme raporunda yer alan tablolra şöyle;
YKS Oturumlarına Başvuran ve Sınavı Geçerli Olan Aday Sayıları
2018 YKS İstatistikleri
Okul Türlerine Göre TYT’ye Katılan Aday Oranları
Mezuniyet Durumlarına Göre Adayların TYT, AYT ve YDT Puan Ortalamaları Tablosu
Fen Liselerinden 2018 YKS’ye Katılan Adayların İstatistikleri
Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Puanlarının Yığınsal Dağılımı
Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı
TYT Oturumundaki Tüm Testlerde Adaylara Ait Doğru Cevap Sayılarının Yüzde Dağılımı
Türkçe Testinde Adaylara Ait Doğru Cevap Sayılarının Yüzde Dağılımı