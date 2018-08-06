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YKS Sonuçları Kötü Değil Çok Kötü: Herkes Döküldü!..

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na ilişkin değerlendirme raporu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. YKS Değerlendirme raporu incelendiğinde tablonun görünenden daha vahim olduğu apaçık bir şekilde görülebiliyor.

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YKS Sonuçları Kötü Değil Çok Kötü: Herkes Döküldü!..

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na ilişkin değerlendirme raporu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. YKS Değerlendirme raporu incelendiğinde tablonun görünenden daha vahim olduğu apaçık bir şekilde görülebiliyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:21
YKS Sonuçları Kötü Değil Çok Kötü: Herkes Döküldü!..

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na ilişkin değerlendirme raporu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. YKS Değerlendirme raporu incelendiğinde tablonun görünenden daha vahim olduğu apaçık bir şekilde görülebiliyor.

2018 YKS'de sınava girenlerin testlerde verdiği ortalama doğru cevap sayısı dikkate alındığında durumun içler acısı olduğunu gösterdi.

YKS Değerlendirme raporunda yer alan tablolra şöyle;

YKS Oturumlarına Başvuran ve Sınavı Geçerli Olan Aday Sayıları

2018 YKS İstatistikleri

Okul Türlerine Göre TYT’ye Katılan Aday Oranları

Mezuniyet Durumlarına Göre Adayların TYT, AYT ve YDT Puan Ortalamaları Tablosu

Fen Liselerinden 2018 YKS’ye Katılan Adayların İstatistikleri

Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Puanlarının Yığınsal Dağılımı

Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı

TYT Oturumundaki Tüm Testlerde Adaylara Ait Doğru Cevap Sayılarının Yüzde Dağılımı

Türkçe Testinde Adaylara Ait Doğru Cevap Sayılarının Yüzde Dağılımı

Raporun tamamını görüntülemek için buraya tıklayınız.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Yks SonuçlarıYks Değerlendirme Raporu
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