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YKS Sonuç ve Tercih Tarihleri Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan son dakika duyurusunda YKS tercihlerinin 23 Temmuz 2019 ile 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacağı açıklandı.

YKS Sonuç ve Tercih Tarihleri Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan son dakika duyurusunda YKS tercihlerinin 23 Temmuz 2019 ile 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacağı açıklandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:46
YKS Sonuç ve Tercih Tarihleri Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan son dakika duyurusunda YKS tercihlerinin 23 Temmuz 2019 ile 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacağı açıklandı.
 

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanacağını, üniversite tercihlerinin de 23-29 Temmuz'da alınacağını duyurdu.

2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr internet sitesinde yayınlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanacağını, üniversite tercihlerinin de 23-29 Temmuz'da alınacağını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr  internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.

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yks sonuç tercih tarihleri açıklandı
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