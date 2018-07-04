Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YKS Sonrası ÖSYM Başkanından Sonuç Açıklaması: Süreç Başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Mahmut Özer YKS sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

banner396

YKS Sonrası ÖSYM Başkanından Sonuç Açıklaması: Süreç Başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Mahmut Özer YKS sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:23
YKS Sonrası ÖSYM Başkanından Sonuç Açıklaması: Süreç Başladı

YKS sonrası ÖSYM Başkanından açıklama geldi.

Sınav evraklarını getiren araçların herhangi bir sorun yaşanmadan merkeze ulaştıklarını bildiren ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, değerlendirme sürecinin başladığını, sınav sonuçlarını 31 Temmuz'da açıklanacağını duyrudu.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandığını hatırlatarak, soru iptali olmadığını söyleyen Mahmut Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. 4 milyon 548 bin 224 sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evraklarının naklinde 428 tır ve 1 uçak kullanıldı. Sınav evraklarının kent içi nakliyesinde 6 bin 500 araç kullanıldı. Üç oturumda toplam 14 bin 867 sınav binası kullanıldı. Yine üç oturumda toplam 243 bin 56 sınav salonu kullanıldı. Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. YKS'nin tüm oturumları herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandı."

Engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adayların kablolu, kablosuz iletişimi kesilmiş özel salonlarda sınava alındığını belirten Mahmut Özer, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"2017'de bu durumdaki adaylar, sadece 14 ilde bu hizmetten yararlanıyorlardı. Bu yıl bu hizmeti 81 ilde de verdik. Dolayısıyla bu durumda olan adaylar başka illere gitmek zorunda kalmadan, kendi illerinde sınava rahatlıkla girebildiler."

Mahmut Özer, özel sağlık sorunu olan 2 adayın her türlü güvenlik önleminin alınmasının ardından evlerinde, bir adayın da hastanede sınava alındığını kaydetti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


2018 YKS Tercih Tarihleri Ne Zaman? Tercih Robotu Ne Zaman Açılacak?
2018 YKS Tercih Tarihleri Ne Zaman? Tercih Robotu Ne Zaman Açılacak?
YKS 2018 Tercih Kılavuzu Yayımlandı (Kontenjanlar Belli Oldu)
YKS 2018 Tercih Kılavuzu Yayımlandı (Kontenjanlar Belli Oldu)
ÖSYM'den 2018 YKS'ye Girenlere Önemli Açıklama
ÖSYM'den 2018 YKS'ye Girenlere Önemli Açıklama
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaYKSMahmut özerHaberYks Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS Tercihleri Hakkında İsmet Yılmaz'dan Önemli Açıklama
LGS Tercihleri Hakkında İsmet Yılmaz'dan Önemli Açıklama
2018 YKS Tercih Tarihleri Ne Zaman? Tercih Robotu Ne Zaman Açılacak?
2018 YKS Tercih Tarihleri Ne Zaman? Tercih Robotu Ne Zaman Açılacak?
YKS 2018 Tercih Kılavuzu Yayımlandı (Kontenjanlar Belli Oldu)
YKS 2018 Tercih Kılavuzu Yayımlandı (Kontenjanlar Belli Oldu)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim