YKS Sınav Tarihi , Sınav Süresi ve Başvuru Yapan Aday Sayısı

YKS sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından sınava girecek adaylar, YKS'nin sat kaçta başlayacağını, sınavın kaç dakika süreceğini ve sınava başvuru yapan aday sayısını araştırmaya başladı. Peki YKS saat kaçta yapılacak? Her oturum kaç dakika sürecek? Sınava kaç kişi başvuru yaptı?

YKS sınav giriş yerleri, bugün öğlen saatlerinde erişime açıldı. İlgili haber için tıklayın

SINAVA REKOR SAYIDA KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne 2 milyon 322 bin 421 kişi, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’ne ise 1 milyon 982 bin 669 kişi başvurdu. Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecek aday sayısı ise 128 bin 457 oldu.

SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika

30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan sınava ait sonuçları 31 Temmuz tarihinde açıklanacak. Bu adaylar için ağustos ayı ise tercih dönemi olacak. 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite yerleştirmeleri için tercihler yapılacak. Eylül ayında ise yükseköğretim kurumlarında yeni öğretim yılı başlayacak.

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