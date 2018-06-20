Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YKS Sınav Tarihi , Sınav Süresi ve Başvuru Yapan Aday Sayısı

2018 YKS için geri sayımda son günlere girildi. Peki 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak YKS'ye kaç kişi başvuru yaptı? Sınavlar saat kaçta başlayacak? Kaç dakika sürecek?

banner396

YKS Sınav Tarihi , Sınav Süresi ve Başvuru Yapan Aday Sayısı

2018 YKS için geri sayımda son günlere girildi. Peki 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak YKS'ye kaç kişi başvuru yaptı? Sınavlar saat kaçta başlayacak? Kaç dakika sürecek?

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:57
YKS Sınav Tarihi , Sınav Süresi ve Başvuru Yapan Aday Sayısı

YKS sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından sınava girecek adaylar, YKS'nin sat kaçta başlayacağını, sınavın kaç dakika süreceğini ve sınava başvuru yapan aday sayısını araştırmaya başladı. Peki YKS saat kaçta yapılacak? Her oturum kaç dakika sürecek? Sınava kaç kişi başvuru yaptı?

YKS sınav giriş yerleri, bugün öğlen saatlerinde erişime açıldı. İlgili haber için tıklayın

SINAVA REKOR SAYIDA KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne 2 milyon 322 bin 421 kişi, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’ne ise 1 milyon 982 bin 669 kişi başvurdu. Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecek aday sayısı ise 128 bin 457 oldu.

SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika

30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan sınava ait sonuçları 31 Temmuz tarihinde açıklanacak. Bu adaylar için ağustos ayı ise tercih dönemi olacak. 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite yerleştirmeleri için tercihler yapılacak. Eylül ayında ise yükseköğretim kurumlarında yeni öğretim yılı başlayacak.

KPSSCAFECOM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


2018 YKS'ye Girecekler Dikkat: Çok Önemli Uyarılar !
2018 YKS'ye Girecekler Dikkat: Çok Önemli Uyarılar !
Anahtar Kelimeler:
YKS2018 YksSon DakikaHaberYks Ne ZamanYks SüresiYks TarihiYks Kaç Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kimimben 3 saat önce

2 milyon kişinin yarısı zaten barajı geçemiyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
2018 YKS'ye Girecekler Dikkat: Çok Önemli Uyarılar !
2018 YKS'ye Girecekler Dikkat: Çok Önemli Uyarılar !
Bakan Yılmaz'dan Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Ev Ödevi Açıklaması
Bakan Yılmaz'dan Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Ev Ödevi Açıklaması
Müsteşar Tekin : Sınavsız Uygulamaya Adım Adım Geçilecek
Müsteşar Tekin : Sınavsız Uygulamaya Adım Adım Geçilecek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim