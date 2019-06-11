yks öncesi adaylara son hafta tüyoları

ki buçuk milyona yakın aday yıl boyu hazırlandı ve 2019 YKS’de son haftaya girildi. Uzmanlar tüm hazırlıklar bir yana öncelikle YKS’nin yolun sonu olmadığını, henüz gerçekleşmemiş bir sınavın getireceği endişe ve kaygının hiçbir şeye faydasının olmadığını kavrama gereğine dikkat çekiyorlar. Bu açıdan sınav öncesi son haftada yapılacaklar da önem taşıyor. Peki adaylar sınava doğru son günleri nasıl değerlendirmeli? Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet hafta sonu yapılacak sınavlar öncesinde adaylarla önemli tüyoları paylaştı.

Adaylar son günlerde ne yapmalı?

Sınava girecek adayların içinde bulundukları şartları iyi analiz ederek çalışma süreci, geçmiş yılların soru dağılımları, soru çıkma ihtimali yüksek konuları kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatan Murat Acet, adaylarla 3 önemli başlıkta sade ve uygulanabilir bir program önerisinde bulunarak şunları paylaştı:

“1- Özet çalışma ve tekrar yapacağınız konuları belirleyin

2- Tespit ettiğiniz eksiklerinizi son kez gözden geçirin, küçük parçalar halinde çalışmalar yapın. Sınavın provası olması bakımından denemeleri ve soru çözümlerinizi zaman tutarak gerçek sınav saatlerinde uygulayın.

3- ÖSYM’nin sitesinde yayınladığı geçmiş yılların, özellikle 2018 YKS’nin soru ve çözümlerine bakmayı unutmayın, soru tarzları ve sınav aşinalığınızı arttıracaktır.

Sınava yaklaştığımız bu son günlerde yaşamınızın rutin akışında başta beslenme ve uyku düzeniniz olmak üzere değişiklikler yapmamaya özen gösterin. Azalan sürenin yarattığı baskı ve gereksiz panik havasını yaşamamak için planlı ve dengeli olmak koşuluyla sosyal etkinliklere, aile ve arkadaşlarınızla geçireceğiniz zamanlar ayırın.”

Ders çalışmayı ne zaman bırakmalı?

Çalışmaların ne zaman sonlandırılacağının cevabı en iyi adayların kendilerinin bileceğini belirten Murat Acet, bu konuda herkes için geçerli ve tutarlı bir kuralın bulunmadığını ancak yıllar içinden gelen öğrenci deneyimlerinin sınava 1 ya da 2 gün kala çalışmaların bırakılmasının doğru ve yerinde olduğunu gösterdiğini vurguladı. Sınavdan uzun bir süre önce ders çalışmanın bırakılması sonucu oluşan boşlukta öğrencilerin kaygı ve gerçek dışı birçok duygu ve düşünceye kapıldığını söylemenin yanlış olmayacağını belirten Acet, “Sınava birkaç gün kala tüm hazırlıklarınızı tamamlayın. Sınav yerinizi görmek, ulaşımla ilgili planlarınızı oluşturmak, sizden istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamak ve sınav günü için rahat kıyafetler hazırlamak gibi teknik hazırlıklarınızı birkaç gün önceden bitirin, yaşanmasını hiç istemeyeceğiniz ve telafi zor olacak sürprizlerin böylelikle önüne geçebilirsiniz” diye konuştu.

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