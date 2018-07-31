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YKS Ön Değerlendirme Raporu Yayımlandı!..

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) dün gece ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. YKS Sonuçları ile birlikte YKS Ön Değerlendirme Raporu'nu da yayımladı. YKS Ön Değerlendirme Raporu YKS sınavı ile ilgili birçok bilgi içeriyor.

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YKS Ön Değerlendirme Raporu Yayımlandı!..

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) dün gece ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. YKS Sonuçları ile birlikte YKS Ön Değerlendirme Raporu'nu da yayımladı. YKS Ön Değerlendirme Raporu YKS sınavı ile ilgili birçok bilgi içeriyor.

31 Temmuz 2018 Salı 10:30
YKS Ön Değerlendirme Raporu Yayımlandı!..

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) dün gece ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. YKS Sonuçları ile birlikte YKS Ön Değerlendirme Raporu'nu da yayımladı. YKS Ön Değerlendirme Raporu YKS sınavı ile ilgili birçok bilgi içeriyor.

YKS Oturumlarına Başvuran ve Sınavı Geçerli Olan Aday Sayıları

TYT’ye giren adayların %83,06’sı AYT’ye, %4,85’i ise YDT oturumlarına girmiştir. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan ve sınavı geçerli olan adayların verileri kullanılarak hesaplanan istatistikler Tablo 2’de verilmiştir.

Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Puanlarının Yığınsal Dağılımı

Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı

TYT Oturumu Doğru Cevap Sayısı Dağılımları

AYT Oturumu

YDT Oturumu

YKS ön değerlendirme raporunun tamamını görmek için tıklayınız

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 11:53
Anahtar Kelimeler:
YKS Ön Değerlendirme RaporuYks SonuçlarıYükseköğretim Kurumları Sınavı
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enes bicer 1 saat önce

ben boyle sisteminde böyle sinavıninda devletinde lan enfilasyon 13 olmuş sinava giren hersek sovuyor ne yolunda gidiyor anlamiyorum bu adamlara oy veriyorlar ya

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zeynep 57 dakika önce

acaba üni puanları nasıl olur? düşer mi?

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