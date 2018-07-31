YKS Ön Değerlendirme Raporu Yayımlandı!..

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) dün gece ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. YKS Sonuçları ile birlikte YKS Ön Değerlendirme Raporu'nu da yayımladı. YKS Ön Değerlendirme Raporu YKS sınavı ile ilgili birçok bilgi içeriyor.

YKS Oturumlarına Başvuran ve Sınavı Geçerli Olan Aday Sayıları

TYT’ye giren adayların %83,06’sı AYT’ye, %4,85’i ise YDT oturumlarına girmiştir. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan ve sınavı geçerli olan adayların verileri kullanılarak hesaplanan istatistikler Tablo 2’de verilmiştir.

Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Puanlarının Yığınsal Dağılımı

Puan Düzeylerine Göre 2018 YKS Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı

TYT Oturumu Doğru Cevap Sayısı Dağılımları

AYT Oturumu

YDT Oturumu

YKS ön değerlendirme raporunun tamamını görmek için tıklayınız