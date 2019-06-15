YKS'NİN ARDINDAN YAPILACAKLAR:Seçimini tercih dönemine bırakma

Tıpkı sınavın öncesindeki hazırlık aşaması kadar, sınav sonrası yapılacaklar da kritik önemde. Zira eğitimcilere göre doğru tercih, doğru kariyer planlamasının da ilk ve en önemli adımı. Uzmanlar, Habertürk’te yayınlanan ve Dr Görkem İldaş’ınhazırlayıp sunduğu eğitim ve gençlik programı ‘Yolun Başındayken’de YKS sonrası yapılacakları sıraladı.

. Hak ettin! Önce dinlen, tatil yap

. Yeteneklerini keşfet

. Zayıf yanlarını belirle

. Meslekleri tanı

. Üniversiteleri gez

. Öğrencilerle sohbet et

. Trendlere kanma

. Seçimini tercih dönemine bırakma

İldaş’ın sorularını yanıtlayan Mektebim okulları CEO vekili Banu Gürün’e göre öncelik, yeteneklerin belirlenmesinde. Gürün, meslek seçme ve kariyer basamaklarını çıkma yolculuğunda adayların sorması gereken soruları sıraladı,‘Kaygılarla seçim yapmayın’ uyarısında bulundu. Gürün ‘Asla değişmeyen tek bir şeyvar , sevdiğiniz şeyi iyi yaparsınız, iyi yaptığınız şeyden de iyi yaşam koşulları elde edersiniz. Ana fikir iyi yaşam koşulları ve tabiki sağlıklı, mutlu bir hayat elde etmek olmalı’ diye konuştu.

ADIM ADIM KARİYER BASAMAKLARI

. Kendini tanı

. Hedefini belirle

. Neden bu meslek?

. Mezunlar ne iş yapar?

. Para kazandıran mı sevdiğim iş mi?

. Kararını kendin ver

. Fark yarat

Araştırmalar gösteriyor ki kişiler çoğu zaman istemediği işlerde çalışıyor ya da çalıştıkları işte zamanla köreldiklerini hissediyor,sektör değiştirmek istiyor. Peki bu durumun önüne geçmek için kariyer planlamasında aileye düşen görev ne? YKS ailelerine ‘zorlamalardan uzak durun’ çağrısı yapan Gürün’e göre kariyer planlaması aslında çok daha önceden başlıyor. ‘Çocukken seçilen oyunlar bile ailelere bu konuda işaret verebilir.Bireysel mi oynamayı seviyor yoksa grupla mı? Takım sporu mu tercih ediyor, bireysel sporlar mı? Tüm bunlar doğru karar almak açısından derinlemesine incelenmeli ‘ dedi.

PUANIMI ZİYAN ETMEYEYİM DİYE KENDİNİZİ ZİYAN ETMEYİN

‘Öncelik gençlerin yetenek, ilgi ve becerilerinde olmalı’ diyen Gürün ününiversite adayları ve ailelerine bir de önemli uyarısı vardı: “Puanımı ziyan etmeyeyim’diye bir cümle kalıbı var. Bu ailelerde de yaygın olan bir kalıp. İnsanlar puanımı ziyan etmeyeyim derken kendilerini ziyan ediyorlar, gençliklerini ziyan ediyorlar korkutucu olan o’’

ÜNİVERSİTELERİN TANITIM GÜNLERİNE GİDİN

Yolun Başındayken’ de Marmara Eğitim Kurumlarından Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel ve rehber öğretmen Duygu Kuruca’nın da da doğru meslek ve üniversite seçimiyle ilgili uyarıları vardı. ‘Tercih yapmadan önce her üniversiteyi yerinde mutlaka görün’ diyen uzmanlar, adayların üniversite tanıtım günlerine mutlaka katılması çağrısı yaptı ve ekledi:Şehir dışında yapılacak tercihler için kampüs, barınma ve yaşama olanaklarını iyi araştırın.

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