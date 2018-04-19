YKS ile İlgili Yeni Açıklama (Üniversitelere Giriş Sınavı Ne Zaman 2018)

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği Çalıştayı ile Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni"ne katılmak üzere Erzurum'a gelen Yüskeköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç, Valiliği ziyaret ederek Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre görüşme gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Saraç, Vali ile görüşmesinin ardından basın mensuplarınabazı açıklamalarda bulundu. Saraç yaptığı açıklamada, Erzurum'da önemli iki üniversite bulunduğunu dile getirdi.

SINAV ERTELENDİĞİ İÇİN ÖĞRENCİLER ŞANSLI

Basın mensuplarına Atatürk Üniversitesi ile ilgili açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Saraç, Atatürk Üniversitesinin öğrenci sayısı bakımından ve bölgeye hitap etmesi açısından ülkede üst sıralarda bulunduğunu ifade etti. Saraç, "Erzurum eğitim öğretim açısından bir huzur mekanı." dedi.

bir basın mensubunun 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek seçimlerle aynı tarihe denk gelen Yükseöğretim Kurumları Sınavı'nın tarihindeki değişiklik yapıldığını hatırlatması üzerine Saraç şu açıklamayı yaptı:

"Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum."

MALATYA'DA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi yapılacağı müjdesini verdiğinin hatırlatılması ve çalışmaların ne aşamada olduğu sorusuna Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da bu yönde bir çalışma yapılmasını bir süre önce kendilerine ilettiği yanıtını verdi.

Çalışma için ön hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Saraç, "Bu bir yasama süreciyle nihayet bulacak bir işlem. Ama biz hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

Ziyarette, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı da hazır bulundu.

ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN 2018?

Önceki gün YÖK tarafından yapılan açıklamada YKS'nin yeni tarihi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS'nin 30 Haziran 2018 - 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir."

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