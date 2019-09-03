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YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığın tarafından yayımlanan duyuruda 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığın tarafından yayımlanan duyuruda 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

03 Eylül 2019 Salı 11:52
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan  erişilebilecektir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.


Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu

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yks ek yerleştirme tercih kılavuzu yayımlandı
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