YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığın tarafından yayımlanan duyuruda 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.