YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı!..

ÖSYM tarafından 2018-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri alınacak. YKS Ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.
ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.
Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek’te sunulmuş olan 2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır.
2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu için tıklayınız.
- Genel Bilgiler
- Tablo-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
- Tablo-3
- Tablo-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
- Tablo-4
- Tablo-3 ve Tablo-4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları
- Tablo-6A Ortaöğretimdeki Alanlar İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları
- Tablo-6B-1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları
- Tablo-6B-2 Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi Lisans Programları
- Tablo-6C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları
- Tablo-7 Okul Türleri ve Kodları
- Tablo-8 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan/Dallar ve Kodları
- Dilekçe
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA