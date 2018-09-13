YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı!..

ÖSYM tarafından 2018-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri alınacak. YKS Ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek’te sunulmuş olan 2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır.

2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu için tıklayınız.

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