CHP’li Ahmet Akın, eğitim sistemindeki yanlış politikaların kurbanlarının geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençler olduğunu vurguladı. Eğitim öğretim sistemindeki “ben yaptım oldu” anlayışı ile “bir gecede sistem değiştirme” anlayışının acı sonuçlarının sınav ve tercih sonuçları ortaya saçıldığını ifade etti. Akın, “YKS’de 40 binin üzerinde öğrenci ‘sıfır’ çekiyor. Bu sorumlusu çocuklarımız mı? Hayır değil! Başarılı çocuklarımız istediği okullara gidemiyor. Bunun sorumlusu yine çocuklarımız değil. Kara tahtayı yap boz tahtasına dönüştüren AKP’nin eğitim öğretim politikaları çöktü. Çocuklarımıza, geleceğimize, yarınlarımızın güvencesi evlatlarımıza yazık oluyor” diye konuştu.
YKS EĞİTİM ÖĞRETİMDEKİ İÇLER ACISI TABLOYU ORTAYA KOYUYOR
CHP’li Ahmet Akın, YKS’de sonuçlarını değerlendirerek, şunları söyledi:
“Yarım net sınırını aşamayan 41 bin öğrenci sıfır çekmiş durumda. Yarım milyon öğrenci sınavın ilk oturumda 150 puan barajını geçememiş. İmam hatip liselerinin YKS’deki puan ortalamaları birçok okul türünün altında kalmış. Matematik’te 40 soruya ortalama 3, Fizik’te 14 soruya ortalama 0,4 doğru yanıt Kimya ve Biyoloji testlerine verilen doğru yanıtların 14 soruda 1,1 ve 14 soruda 1,6 olmuş. Buradan şu sonuç çıkıyor. Bilimsel eğitim alamayan çocuklarımız başarısızlığa mahkum ediliyor. YKS, eğitimdeki içler acısı tabloyu ortaya koyuyor. Acil bir eylem planı ile eğitimde milli, bilimsel ve çağdaş bir seferberlik başlatılmalı”
CHP Milletvekili Akın LGS tercihleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede de 10 aydır yaşanan kaosu gözler önüne serdiğini ifade etti. 8. sınıftan mezun olan 1.2 milyon öğrenciden 200 bini herhangi bir tercih yapmayarak sistem dışında kaldığını hatırlatan Ahmet Akın, şöyle devam etti:
“Sınava giren 1 milyon öğrenciden yarısı tercihte bulunmuş ve sadece 33 bini öğrenci istediği okula yerleşebilmiş. AKP’nin gözbebeği imam hatip liselerinin kontenjanlarının yarısı boş kalmış. Eğitim öğretim sistemi içindeki öğrenci ve veliler imam hatip liselerini tercih etmiyor.”
Ahmet Akın, mağduriyetlerin giderilmesi için nakillerde tercih sayısı ve ‘adres’ sınırının kaldırılması gerektiğini Milli Eğitim Bakanlığı’nın nakillerden önce mutlaka Fen ve Anadolu liselerinin kontenjanlarını artırması gerektiğini vurguladı. Akın, “Gerekiyorsa boş kalan imam hatip liselerini Fen ve Anadolu lisesi statüsüne dönüştürülerek sistem ve beraberinde öğrenciler ve ebeyenler kısa zamanda rahatlatılmalı” diyerek sözlerini tamamladı.
Eğitimin amkydular
Çocum 2 yıldır çalışıyo matematikten hepsini fulledi fizik kimya yspamadığı için sıfır sayıldı 2 yıllık bir olkula gidiyor birileri acilen eylem planı yapsın
Elbette sıfır ceker gencler.. Hepimiz biliyoruz ki belli bir yasa gedikten sonra bırak cocuk sesi kendi sesimize bile tahammül edemiyoruz insan ogluyuz hepimiz icin gecerli olan bir durum bu okullarda yaşı artık öğrenciye tahammülü kalmamış sadece öğrenciyi ders dinlemezsen disiplinlik olursun diyerek korkutan yaşı gereği çocukların neyi istediğini anlayamayan öğretmen artık emekli olmalı ve yerine yeni genç beyinler gelmeli ki en azından birbirlerinin ne istediklerini anlayabilsin birbirlerine tahammül edebilsinler.. öğrenciyi disiplinle düşük not vermekle korkutmak yerine ona nasıl yaklaşacağını bilen genc bir beyinle en önemlisi sevgi ve sefkatle gercek öğrenmeye meyillenebilir.. görevini yapmak için çiçeği burnunda genç öğretmenlerimize yer açılsa sadece para kazanmak için okula gelen ki hak veriyorum evlerinde okuyanlar olabilir bakmakla yukumlu oldugu kisiler olabilir onlari da anlamaya calisiyorum ama gelecegimizi ifade eden cocuklarin hayatlari ile oynayarak degil eger bu da cozulmeliyse yaşı gereği kendine emeklilik hayatını nasıl geçireceğini planlamaimkani verilsin ve ek is destegi saglansin en azindan gelecegimizi kurtaracak olan gecleri etkilemeden sonucta pazarsan meyve alırsın çürümeye yon tutmus meyve tüm poşetin çürümesine sebep olabilir ama alip o curumesini durdurup meyve suyu bile yapabiliriz saglam meyveleri de kurtarmis oluruz. Cocuklar ucretli öğretmenlerle eğitim goruyor gelen hocalar genc nesilden cunku issizler mecburlar bunu yapmaya istenilen araştırma yapılsın ucretliler daha cok seviliyor ogrenciler tarafindan yas genc cocuga nasil yaklasacagini biliyor bilgi taze nasil anlatacagini biliyor ama oyle ki ogrenci bir yil alisiyor ogretmene bir yil bitince hayda yine ogretmen degismis odanda komidinin yerini degistirince bile alisana kadar ayagini carpa carpa can acisi cekersin bu cocuklar ne yapsin sürekli biri geliyor biri gidiyor tam öğrenme asamasinda ogretmen degisiyor metod degisiyor bilgiler de birbirine giriyor hayirlisi olsun hakkimizda.. sadece bir dusunce yukarda neler oluyor bilemem herkes kendince hakli sonucta ama vakit dar okullar bilgi sacmali derken onunden uyusturucu satıcısı kovaliyoruz sen sustun ben sustum derken bir gun hepimizin kendi sessizligimizde boguluruz.
Sistemi b*k ettiniz şimdi sıvayın