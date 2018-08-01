CHP’li Ahmet Akın, eğitim sistemindeki yanlış politikaların kurbanlarının geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençler olduğunu vurguladı. Eğitim öğretim sistemindeki “ben yaptım oldu” anlayışı ile “bir gecede sistem değiştirme” anlayışının acı sonuçlarının sınav ve tercih sonuçları ortaya saçıldığını ifade etti. Akın, “YKS’de 40 binin üzerinde öğrenci ‘sıfır’ çekiyor. Bu sorumlusu çocuklarımız mı? Hayır değil! Başarılı çocuklarımız istediği okullara gidemiyor. Bunun sorumlusu yine çocuklarımız değil. Kara tahtayı yap boz tahtasına dönüştüren AKP’nin eğitim öğretim politikaları çöktü. Çocuklarımıza, geleceğimize, yarınlarımızın güvencesi evlatlarımıza yazık oluyor” diye konuştu.

YKS EĞİTİM ÖĞRETİMDEKİ İÇLER ACISI TABLOYU ORTAYA KOYUYOR

CHP’li Ahmet Akın, YKS’de sonuçlarını değerlendirerek, şunları söyledi:

“Yarım net sınırını aşamayan 41 bin öğrenci sıfır çekmiş durumda. Yarım milyon öğrenci sınavın ilk oturumda 150 puan barajını geçememiş. İmam hatip liselerinin YKS’deki puan ortalamaları birçok okul türünün altında kalmış. Matematik’te 40 soruya ortalama 3, Fizik’te 14 soruya ortalama 0,4 doğru yanıt Kimya ve Biyoloji testlerine verilen doğru yanıtların 14 soruda 1,1 ve 14 soruda 1,6 olmuş. Buradan şu sonuç çıkıyor. Bilimsel eğitim alamayan çocuklarımız başarısızlığa mahkum ediliyor. YKS, eğitimdeki içler acısı tabloyu ortaya koyuyor. Acil bir eylem planı ile eğitimde milli, bilimsel ve çağdaş bir seferberlik başlatılmalı”

CHP Milletvekili Akın LGS tercihleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede de 10 aydır yaşanan kaosu gözler önüne serdiğini ifade etti. 8. sınıftan mezun olan 1.2 milyon öğrenciden 200 bini herhangi bir tercih yapmayarak sistem dışında kaldığını hatırlatan Ahmet Akın, şöyle devam etti:

“Sınava giren 1 milyon öğrenciden yarısı tercihte bulunmuş ve sadece 33 bini öğrenci istediği okula yerleşebilmiş. AKP’nin gözbebeği imam hatip liselerinin kontenjanlarının yarısı boş kalmış. Eğitim öğretim sistemi içindeki öğrenci ve veliler imam hatip liselerini tercih etmiyor.”

Ahmet Akın, mağduriyetlerin giderilmesi için nakillerde tercih sayısı ve ‘adres’ sınırının kaldırılması gerektiğini Milli Eğitim Bakanlığı’nın nakillerden önce mutlaka Fen ve Anadolu liselerinin kontenjanlarını artırması gerektiğini vurguladı. Akın, “Gerekiyorsa boş kalan imam hatip liselerini Fen ve Anadolu lisesi statüsüne dönüştürülerek sistem ve beraberinde öğrenciler ve ebeyenler kısa zamanda rahatlatılmalı” diyerek sözlerini tamamladı.