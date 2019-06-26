YKS'de Kararsızlara karar verdiren test!

377 bin aday Kariyer Testi ile geleceğine yön verdi

Üsküdar Üniversitesinin meslek konusunda kararsızlık yaşayan adaylar için 2015 yılından bu yana uyguladığı Kariyer Testi büyük ilgi topluyor. İnternet üzerinden uygulanabilen Kariyer Testi ile kişi kendi ilgi ve yeteneklerine uygun mesleği belirleyebiliyor. Bugüne kadar 377 bin 537 aday geleceğine kariyer testi ile yön verdi.

YKS maratonunda sınavların ardından şimdi tercih maratonu başlıyor. En az sınavlar kadar önemli olan tercihlerde adaylar mutlu olacakları meslekleri seçme konusunda zaman zaman kararsızlık yaşayabiliyor. Bu durumda ise adayların imdadına Üsküdar Üniversitesinin uyguladığı Kariyer Testi yetişiyor.

“Kariyer Testi”, kararsız gençlere yol gösteriyor

18 Temmuz’da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hayatlarının en önemli kararını verecek aday öğrenciler 23-29 Temmuz tarihleri arasında resmi tercihlerini yapacak. Adaylar bu tarihler arasında istedikleri bölüm ve üniversiteyi tercih etmesi gerekiyor. Meslek konusunda kararsız olan gençlere de Kariyer Testi yol gösteriyor.

Çok sayıda uzman, adaylara destek olacak

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş öncülüğünde çok sayıda alanında uzman tercih danışmanı, 8 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında tercih ve tanıtım günlerinde adaylara üniversite ve meslek seçimi ile ilgili önemli destek sağlıyor.

Bu test ile kararsız olanlar kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda başarılı olabileceği alanları belirleyebilirken, mesleğiyle ilgili karar vermiş olanlar da o mesleğin kendine ne kadar uygun olup olmadığını test etmiş oluyor.

Kariyer Testi nedir?

“Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli” olarak da bilinen Kariyer Testi, 90 sorudan oluşuyor. Adayların sorulara verdiği “hoşlanırım” ya da “hoşlanmam” yanıtı adayların kişilik tipini ortaya çıkarıyor.

“Gerçekçi”, “Araştırıcı”, “Artistik”, “Sosyal”, “Girişimci” ve “Geleneksel” olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne çıktığı Kariyer Testinde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler anlatılıyor.

Meslek seçiminde halen kararsızlık yaşayan adaylar http://www.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/214/kariyer-tes... linkinden Kariyer Testine ulaşabilir.