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YKS birincisi belli oldu!..

Milyonlarca üniversiteli adayının ter döktüğü YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 saat 00:00'da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sevinen de oldu üzülen de... Şüphesiz ki en çok sevinen YKS'de en yükseek puanı alan oldu. İşte 2018 YKS birincisi...

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YKS birincisi belli oldu!..

Milyonlarca üniversiteli adayının ter döktüğü YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 saat 00:00'da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sevinen de oldu üzülen de... Şüphesiz ki en çok sevinen YKS'de en yükseek puanı alan oldu. İşte 2018 YKS birincisi...

31 Temmuz 2018 Salı 11:09
YKS birincisi belli oldu!..

Milyonlarca üniversiteli adayının ter döktüğü YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 saat 00:00'da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sevinen de oldu üzülen de... Şüphesiz ki en çok sevinen YKS'de en yükseek puanı alan oldu. İşte 2018 YKS birincisi...

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının sonuçları açıklandıktan sonra dereceye giren öğrenciler de belli olmaya başladı. YKS sayısal ve TYT puan türlerinde Türkiye birincisinin İstanbul’dan öğrenci Mustafa Emir Gazioğlu olduğu açıklandı.

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sayısal ve birinci oturum olan Temel Yeterlilik Sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu. 2018 YKS birincisi olan olan öğrencinin Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi’nden Mustafa Emir Gazioğlu olduğu açıklandı. Mustafa Emir Gazioğlu, sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu beklediğini söyledi. Öğretmenlerinin sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olduğunu ifade eden Gazioğlu, “Okulumdaki öğretmenlerimle her gün üstüne katarak çalışmalarımızı yaptık. Onların üzerlerimizdeki emekleri gerçekten çok büyük. Sınav sonuçları açıklandığında mutluluğumu ilk önce ailem ve öğretmenlerimle paylaştım” dedi. “Hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Ancak çok çalışmanın yanı sıra düzenli ve disiplinli çalışmak gerekiyor” diye konuşan Gazioğlu, kendisi için en iyi olacağına inandığı üniversiteyi seçeceğini söyledi. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 11:53
Anahtar Kelimeler:
YKS BirincisiMustafa Emir Gazioğlu
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Selma 55 dakika önce

Helal olsun basarilarinin devamını dilerim bu yolda bütün güzellikler senin olsun

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