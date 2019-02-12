yks başvuruları başladı

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabilecek.
YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Adaylar, 2019-YKS başvurularını 6 Mart'a kadar yapabilecek.
ULAŞIM KARTI VE ANAHTAR SERBEST
Adaylar, sınav binalarına, başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit pirsing ile girebilecek.
Adayların, 2019-YKS ile ilgili detaylı bilgi için ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzu dikkatle okumaları gerekiyor.
2019 YKS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı! YSK Başvuru Tarihleri Açıklandı!
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
zaman çabuk geçmiş.Daha geçen sene başvurmuştum.
sınav oturum başı 50 tl olmuş, bi öğrenci için işsiz için çok pahalı sınav üçretleri aldı başını gidiyor eskiden tekrar tekrar çalışmaya korkarlarmış şimdi her sene katlanan ücreti vermeye korkar olduk
Olan her zaman ki gibi yine garibana oluyor maalesef