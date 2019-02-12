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YKS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Mart'a kadar alınacak.

YKS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Mart'a kadar alınacak.

12 Şubat 2019 Salı 10:26
YKS başvuruları başladı

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabilecek.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Adaylar, 2019-YKS başvurularını 6 Mart'a kadar yapabilecek.

ULAŞIM KARTI VE ANAHTAR SERBEST

Adaylar, sınav binalarına, başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit pirsing ile girebilecek.

Adayların, 2019-YKS ile ilgili detaylı bilgi için ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzu dikkatle okumaları gerekiyor.

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Son Güncelleme: 12.02.2019 22:00
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yks başvuruları başladı
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ilgeç 2 gün önce

zaman çabuk geçmiş.Daha geçen sene başvurmuştum.

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volkan 1 gün önce

sınav oturum başı 50 tl olmuş, bi öğrenci için işsiz için çok pahalı sınav üçretleri aldı başını gidiyor eskiden tekrar tekrar çalışmaya korkarlarmış şimdi her sene katlanan ücreti vermeye korkar olduk

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Saffet 1 gün önce

Olan her zaman ki gibi yine garibana oluyor maalesef

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