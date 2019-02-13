YKS başvuru için ÖSYM giriş! YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları ÖSYM tarafından adaylardan alınmaya devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı YKS kılavuzunda TYT - AYT ve YDT sınavları ile ilgili bilgiler verilirken, 2019 yılında adayların sınava bozuk para, tel toka, anahtar ve ulaşım kartı ile girebileceğini duyuruldu. ÖYSM 2019 YKS başvuru kılavuzu ve detaylar...

YKS başvuruları nasıl yapılır? sorusunun cevabı ÖSYM'nin yayımladığı 2019 YKS başvuru kılavuzunda yer alıyor. YKs başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (ÖSYM) 6 Mart'a kadar alınacak. 2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabilecek. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT),15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. İşte YKS başvuru kılavuzu ve tüm detaylar...

2019 YKS'DE ULAŞIM KARTI VE ANAHTAR SERBEST

Adaylar, sınav binalarına, başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit pirsing ile girebilecek.

Adayların, 2019-YKS ile ilgili detaylı bilgi için ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzu dikkatle okumaları gerekiyor.

2019 YKS BAŞVURU KILAVUZU

ÖSYM'den dün yapılan açıklamada "2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS),15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. 2019-YKS başvuruları, 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır." ifadeleriyle YKS başvuru kılavuzunun yayınlandığı ve başvuruların bugünden itibaren alınacağı bildirildi.

2019 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2019-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

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b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

- Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

DİKKAT:

Eğitim bilgisi: Adayların başvuru ekranına yansıyan eğitim bilgisi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi kaynaklıdır.

1) Eğitim bilgisi MEB e-okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncelleme gereken;

- son sınıf öğrencileri kendi okullarına,

- mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okul sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği durumlarda bu adaylar, 2019- YKS’ye mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.

2) Aşağıdaki durumlar, MEB e-okul sistemi dışındadır:

- Askeri okullar,

- KKTC ortaöğretim kurumları,

- MEB’e bağlı olmayan yurt dışı okullar,

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylar. Bu adaylardan ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru esnasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Eğitim bilgisi alanında ekleme/düzeltme/değişiklik vb. taleplere ilişkin Merkezimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Sınava başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

d) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

e) Sınav Ücretlerinin Yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.6. maddesinde yer almaktadır.

DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

f) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar: MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan (KKTC, yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylardan başvuru merkezinde başvuru aşamasında eğitim bilgisi değiştirilenlerin Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir.

Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.),aday tarafından doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.

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