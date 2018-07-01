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YKS AYT Fizik-Kimya-Biyoloji Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları

AYT bugün sona erdi. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesinin ardından Fen Bilimleri testine giren adaylar sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başladı.

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YKS AYT Fizik-Kimya-Biyoloji Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları

AYT bugün sona erdi. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesinin ardından Fen Bilimleri testine giren adaylar sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 13:24
YKS AYT Fizik-Kimya-Biyoloji Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları

Üniversiteye giriş sınavında ikinci oturum sona erdi.

AYT'nin sona ermesinin ardından sınava giren adaylar Fen Bilimleri testi soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak sayısal öğrencileri için bu haberimizi kaleme aldık. 

Saat 10,15'i gösterdiğinde Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde başlayan AYT, saatler 13.15'i gösterdiğinde sona erdi. Snavın sona ermesinin ardından Sayısalcı adaylar, Fen Bilimleri testinde kendilerine yönlendirilen Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerindeki soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Bizde adayların sınav soru ve cevaplarını araştırmaları, bir biri arasında tartışma ve bilgi alış verişi yapmaları için bu haberimizi kaleme aldık.

AYT Fen Bilimleri testinde adaylara 14 Fizik, 13 Kimya ve 13 adet Biyoloji sorusu yönlendirildi. Toplamda 40 sorunun yönlendirildiği adaylar, sınav çıkışı bu soruların cevaplarını araştırmaya başladı. 

Siz de Fen Bilimleri Testinde karşınıza çıkan soruları, bu soruların cevaplarını, sınav hakkındaki yorum ile düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsinniz.

YKS SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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Son Güncelleme: 01.07.2018 13:32
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