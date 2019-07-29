YKS Adayları En Çok Hukuk ve Sağlık Programlarına İlgi Gösterdi

ORTALAMA KULLANIM SÜRESİ 7 DAKİKA 13 SANİYE



YÖK Başkanı Saraç’ın, 2019-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi ve rehberlik kaynağı olacağını ifade ettiği YÖK Atlas Sistemi, YÖK tarafından hizmete sokulduğu 2016 yılından bu yana tercih dönemlerinde üniversite adayları ve rehberlik hizmeti veren hocalar tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. 2019-YKS sonuçlarının açıklandığı 17 Temmuz tarihinden bu yana geçen altı günlük sürede YÖK Atlas’ın kullanım trafiği, geçen senenin aynı dönemine oranla bir buçuk kat artarak toplam 1 milyon 556 bin kişiye ulaştı. Ziyaret başına ortalama kullanım süresinin 7 dakika 13 saniye olduğu YÖK Atlas Sisteminin, tercih dönemi sonuna kadar 2 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılması bekleniyor.



LİSANS PROGRAMLARININ LİDERLİĞİNE HUKUK PROGRAMLARI YERLEŞTİ



Tercih döneminin ilk altı gününde YÖK Atlas Sisteminin kullanım istatistikleri incelendiğinde lisans programlarında ilk üç sırada “Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği” programları yer aldığı görüldü. Hatırlanacağı üzere, 2018- YKS YÖK Atlas Sistemini kullananların en çok inceledikleri program Tıp olmuş, çok az farkla Hukuk ikinci sırada yer almıştı. 2019-YKS tercih döneminin ilk altı günlük istatistiklerinde Hukuk programının bu yıl liderliğe yerleştiği görüldü. Bu iki programı sırasıyla takip eden Diş Hekimliği, Hemşirelik ve Bilgisayar Mühendisliği programlarının geçen yılki yerlerini aynen korudukları gözlendi. Geçtiğimiz yıl 10. Sırada yer alan Beslenme ve Diyetetik programının bu yıl 6. Sıraya yükselmesi dikkat çekti.



EN ÇOK İNCELENEN LİSANS PROGRAMLARI



YÖK Atlas Sistemini kullananların en çok incelediği lisans programları arasında Sınıf Öğretmenliği 9, Mimarlık 13, Veterinerlik 22, Makine Mühendisliği 27. sırada yer aldı. Ön lisans tercihlerinde sağlık programlarına ilgi yoğun oldu. Tercih döneminin ilk altı gününde YÖK Atlas Sisteminin kullanım istatistikleri incelendiğinde iki yıllık ön lisans programlarında ilk üç sırada “İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Bilgisayar Programcılığı” yer aldı. Onları sırasıyla “Adalet, Ağız ve Diş Sağlığı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” gibi programlar takip etti. Geçtiğimiz yıl 8. Sırada yer alan Bilgisayar Programcılığı bölümünün bu yıl 3. Sıraya yükselmesi dikkat çekti. Listede Aşçılık 13, Grafik tasarımı 17, Sivil Savunma ve itfaiyecilik 21 ve Mekatronik programı 28.nci sırada yer aldı.



YÖK DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ



YÖK Atlas Sistemini kullananların en çok incelediği ön lisans programları arasında sağlık programlarının fazlalığı gözlemlendi. Listenin ilk on sırasında geçtiğimiz yıla benzer bir şekilde yedi adet ön lisans sağlık programı yer aldı. Adaylar YÖK’ün Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm” projesine kayıtsız kalmadı. Hem lisans hem de önlisans programlarında sağlık alanındaki bölümlerin ön plana çıktığı tabloya, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar programcılığı, yazılım mühendisliği bilgi güvenliği teknolojisi programlarının sıralamalarda önemli yerlerde yer alması, adayların yakın bir zamanda YÖK tarafından ilk kez başlatılan “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm” ve geleceğin meslekleri çalışmaları kapsamında ülkemizdeki dijital dönüşüm ile ilgili gelişmelere kayıtsız kalmadığına işaret ediyor.

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