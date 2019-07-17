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YKS 2019 Türkiye birincisi kim oldu? YKS birincisi hangi şehirden çıktı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü saat 01.15'te ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte YKS 2019 Türkiye birincisi kim oldu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, YKS birincisi hangi şehirden çıktı? İşte o soruların yanıtı...

YKS 2019 Türkiye birincisi kim oldu? YKS birincisi hangi şehirden çıktı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü saat 01.15'te ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte YKS 2019 Türkiye birincisi kim oldu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, YKS birincisi hangi şehirden çıktı? İşte o soruların yanıtı...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:02
YKS 2019 Türkiye birincisi kim oldu? YKS birincisi hangi şehirden çıktı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konulardan birisi YKS Türkiye birincisinin kim olduğu. Bu sorunun yanıtı merak ediliyor. YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, adı ne şeklindeki sorulara cevap aranıyor. İşte YKS birincisi...

YKS 2019 TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık (EA) puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Cuma Taş, "Yıllardır hayalim, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde okumak. Oradan mezun olunca da devletin önemli kademelerinde çalışmak, diplomat olmak istiyorum." dedi.

YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek EA puan türünde 500 tam puan alan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Cuma Taş, Türkiye birinciliğini elde etti.

YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek EA puan türünde 500 tam puan alan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Cuma Taş, Türkiye birinciliğini elde etti.

YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek EA puan türünde 500 tam puan alan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Cuma Taş, Türkiye birinciliğini elde etti.

Birinciliğin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincilik hiç beklemiyordum. Çünkü daha önce girdiğim ve tüm sorulara doğru cevap verdiğimi düşündüğüm deneme sınavlarından kötü sonuçlar aldıklarım oldu. Daha önce girdiğim sınavlarda da YKS'deki kadar yüksek başarı elde edememiştim."

"DİPLOMAT OLMAK İSTİYORUM"

Taş, gelecekte diplomat olmak istediğini ifade ederek, "Yıllardır hayalim, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde okumak. Oradan mezun olunca da devletin önemli kademelerinde çalışmak, diplomat olmak istiyorum. Umarım hayallerim gerçekleşir." dedi.

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