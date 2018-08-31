YKS 2018 YERLEŞTİRMELER ve KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

Üniversite hayali kurarak sınava giren 2 milyondan fazla öğrencinin ve onların velilerinin gözü kulağı ÖSYM’den gelecek YKS tercih sonuçları açıklamasındaydı. ÖSYM yerleştirme sonuçları bu gece yarısı açıklandı. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarını ilan etti ancak birçok öğrenci sıralamalardan ötürü memnun kalmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra herhangi bir üniversiteye yerleşenler Yerleştirmeler nasıl yapılacak, üniversite kayıtları nasıl yapılacak gibi sorular sormaya başladı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI EYLÜL'DE

YKS 2018 tercih kılavuzunda verilen bilgilere göre ek yerleştirme sürecinin ardından 3 Eylül 2018 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında üniversitelere kayıtlar yapılacak.

YERLEŞTİRMELER ve KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarının 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanasından sonra öğrenciler ÖSYM AİS üzerinden üniversite ve bölüm tercihi yaptılar. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden açıklandı.

Asıl yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra da ek yerleştirme süreci başlayacak. Yükseköğretim programlarına kayıtlarda 3-7 Eylül arasında yapılacak.

YERLEŞTRİRME SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir (Bu hesaba sınav ücretleri kesinlikle yatırılmamalıdır.). Dilekçe,

ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınır.

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