YKS 2018 Tercih Sonuçları Beklendiği Gibi Olmadı!..

Yükseköğretim Kurumları Sınavında sıralamaların ilerleyeceği belirtilmişti ancak sıralamalar geriledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bu gece 23:59 itibari ile YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki aday işlemleri sayfasından tercih sonuçlarını görüntüleyebildi.

Tercihler sırasında, sıralamaların ilerleyeceği belirtilmişti hatta YÖK Başkanlığı, hukuk, tıp gibi programlarda taban sıralamaları değiştirmişti.

Fakat bugün açıklanan verilere göre sıralamalar ilerlemedi.

Bu konuda binlerce kişi #ösym etiketi altında tepkilerini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

Kızım sıralamada 1761'ci yerleştiği sıralama 8000'ci, öylesine yazdığı en son tercihine yerleşmiş, siz nasıl bir hesaplama yaptınız acaba? Geç açıklamamızdan böyle garip bir sonuç geleceği belliydi, hiç şaşırmadım.#ösym — hülya bitmez (@hulyabitmez62) 30 Ağustos 2018