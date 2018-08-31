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YKS 2018 Tercih Sonuçları Beklendiği Gibi Olmadı!..

Yükseköğretim Kurumları Sınavında sıralamaların ilerleyeceği belirtilmişti ancak sıralamalar geriledi.

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YKS 2018 Tercih Sonuçları Beklendiği Gibi Olmadı!..

Yükseköğretim Kurumları Sınavında sıralamaların ilerleyeceği belirtilmişti ancak sıralamalar geriledi.

31 Ağustos 2018 Cuma 01:34
YKS 2018 Tercih Sonuçları Beklendiği Gibi Olmadı!..

Yükseköğretim Kurumları Sınavında sıralamaların ilerleyeceği belirtilmişti ancak sıralamalar geriledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bu gece 23:59 itibari ile YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki aday işlemleri sayfasından tercih sonuçlarını görüntüleyebildi.

Tercihler sırasında, sıralamaların ilerleyeceği belirtilmişti hatta YÖK Başkanlığı, hukuk, tıp gibi programlarda taban sıralamaları değiştirmişti.

Fakat bugün açıklanan verilere göre sıralamalar ilerlemedi.

Bu konuda binlerce kişi #ösym etiketi altında tepkilerini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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yks 2018 tercih sonuçları beklendiği gibi olmadı
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