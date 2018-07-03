YKS 2018 Tercih Kılavuzu Yayımlandı (Kontenjanlar Belli Oldu)

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

2018 YKS'ye giren adaylar için yapılan son dakika açıklamasında üniversite tercihleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunun erişime açıldığına yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

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