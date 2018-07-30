YKS 2018 Sonuçları Açıklandı!..

Üniversite girişte yeni sistem olan YKS 2018 sonuçları az önce ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile açıklandı.

ÖSM'den yapılan resmi duyuru şu şekilde;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sonuçları

DUYURU

(31 Temmuz 2018)

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2018-YKS) Sonuçları Açıklandı

30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2018-YKS’ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. 1 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının Yabancı Dil Oturumunun İngilizce Testi’nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için doğru cevap olarak ilan edilen “C” olarak girilmiş doğru cevabının “D” olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 00.01’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

2018-YKS sonuçlarına ait Ön Değerlendirme Raporu Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-YKS Sonuçları

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ön Değerlendirme Raporu