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YKS 2018 Sona Erdi-YDT Sınav Soru ve Cevapları-Sorular Kolay mıydı Zor muydu?

2018 YKS için sınav süreci sona erdi. Saat 15,45'te başlayan ve 17,45'te sona eren YDT'nin ardından adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. YDT'den çıkan adaylar ise sınav soruları ile yorumlarını araştırmaya başladı.

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YKS 2018 Sona Erdi-YDT Sınav Soru ve Cevapları-Sorular Kolay mıydı Zor muydu?

2018 YKS için sınav süreci sona erdi. Saat 15,45'te başlayan ve 17,45'te sona eren YDT'nin ardından adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. YDT'den çıkan adaylar ise sınav soruları ile yorumlarını araştırmaya başladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 17:17
YKS 2018 Sona Erdi-YDT Sınav Soru ve Cevapları-Sorular Kolay mıydı Zor muydu?

130 binden fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Yabancı Dil Testi sona erdi.

YKS'nin üçüncü oturumu olan YDT'nin sona ermesinin ardından 2018 yılı üniversitelere giriş yazılı sınav maratonu sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından sonuçlar veklenmeye başlayacak. Sonuçlar -ın ardından ise tercih ve yerleştirme süreçleri gelecek. 

AYT'nin son testi Yabancı Dil Testine giren adaylar ise sınav çıkışı yabancı Dil sınav sorularına ilişkin yorumları araştırmaya başladı. Sınavlardan çıkan bazı adaylar, soruların bilgiye yönelik olduğu ve bilenin çok zorlanmadığı bir sınav olduğunu dile getirdi.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından YDT hakkındaki yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

SINAV SORU İLE CEVAPLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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