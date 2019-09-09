Yılın En İyi Eğitim Programı “Hayat Tercihtir”

Üniversite adaylarının kılavuz programı “Hayat Tercihtir”, Malatya’da gerçekleştirilen Q Plus Altın Kayısı Ödüllerinde “yılın en iyi eğitim programı” seçildi. Türkiye’nin ilk ve tek spikerler platformu Kırmızı Türk Spikerler Dünyası’nın halka açık oylama ve seçici kurul tespitiyle 11 yıldır geleneksel olarak düzenlediği en iyiler töreni bu kez Malatya’da düzenlendi.

Malatya Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda yapılan Q Plus Altın Kayısı Ödül Töreni’nde Üsküdar Üniversitesi bilimsel desteğiyle hazırlanan, gazeteci Şaban Özdemir’in sunduğu “Hayat Tercihtir” programı, En İyi Eğitim Programı seçildi. Kırmızı Türk Spikerler Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Kaya’nın elinden ödülünü alan program sunucusu, gazeteci Şaban Özdemir, adayları bilgilendirmek ve onlara yol göstermek amacıyla ÜLKE TV ekranlarında 7 yıldır programlarını sürdürdüklerini söyledi. Özdemir, ödüle kendilerini layık görenlere de teşekkür etti.

Adaylara yol gösteren program: Hayat Tercihtir

Tercih döneminde Ülke TV ekranlarından yayınlanan, sunuculuğunu gazeteci Şaban Özdemir’in yaptığı, Eğitim Uzmanı Psk. Dan. Ece Tözeniş’in danışmanlığında ve daimi konuk olduğu “Hayat Tercihtir” programı, adaylara meslek ve üniversite seçimi konusunda kılavuzluk yapıyor.

Üsküdar Üniversitesinden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Mehmet Zelka, Prof. Dr. Muhsin Konuk, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Nazife Güngör, Prof. Dr. Şefik Dursun, Prof. Dr. Osman Çerezci, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Sultan Tarlacı gibi önemli akademisyenlerin katılımıyla ekranlara gelen programda adayların mesleklere dair tüm yönüyle bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA