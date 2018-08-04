Yeni Üniversitenin Logosu Belli Oldu!..

Yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin logosu belli oldu. Logonun akılda kalıcı ve modern çizgilere sahip olması ile birlikte sade ve miniminal tasarıma uygun olarak hazırlandı.
Anadolu Üniversitesi kadrosundan ayrılarak yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi için 30 farklı logo tasarımı hazırlandı. 30 Farklı tasarım okul yönetiminin oylarına sunuldu ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Grafik Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Celalettin Yıldız'ın tasarımının kullanılmasına karar verildi.
İşte ESTÜ'nün logosu;