Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yeni Üniversitenin Logosu Belli Oldu!..

Yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin logosu belli oldu. Logonun akılda kalıcı ve modern çizgilere sahip olması ile birlikte sade ve miniminal tasarıma uygun olarak hazırlandı.

banner396

Yeni Üniversitenin Logosu Belli Oldu!..

Yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin logosu belli oldu. Logonun akılda kalıcı ve modern çizgilere sahip olması ile birlikte sade ve miniminal tasarıma uygun olarak hazırlandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:01
Yeni Üniversitenin Logosu Belli Oldu!..

Yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin logosu belli oldu. Logonun akılda kalıcı ve modern çizgilere sahip olması ile birlikte sade ve miniminal tasarıma uygun olarak hazırlandı.

Anadolu Üniversitesi kadrosundan ayrılarak yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi için 30 farklı logo tasarımı hazırlandı. 30 Farklı tasarım okul yönetiminin oylarına sunuldu ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Grafik Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Celalettin Yıldız'ın tasarımının kullanılmasına karar verildi.

İşte ESTÜ'nün logosu;

EskiÅŸehir Teknik Ãœniversitesinin logosu belirlendi

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir Teknik Üniversite LogosuEstü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS'de Tercih Yapacak Öğrenciler İçin Baraj Genişletildi
YKS'de Tercih Yapacak Öğrenciler İçin Baraj Genişletildi
Millî Eğitim Bakanlığının "100 Günlük İcraat Planı"
Millî Eğitim Bakanlığının "100 Günlük İcraat Planı"
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden İş Dünyası Burs Programı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden İş Dünyası Burs Programı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim