Yeni Sistemde Velilerin Merak Ettiği Önemli Sorulara Cevap MEB'den Geldi

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'den bir son dakika açıklaması geldi.

Müsteşar Tekin, yaptığı açıklamada YEOG'un yerine gelen yeni eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve merak edilen soruları yanıtladı.

Yusuf Tekin'in açıklamaları şu şekilde;

"Sınavla öğrenci alacak okullarda bu yüzde 10’u nasıl belirlediğimize dair çokça eleştiri var. Sayın Bakanımız açıkladı aslında. Bütün illerde her kategoride okul olmasına dikkat ettik. Bazı illerde neden Anadolu lisesi yok diyorlar. Bizde, bakanlık bünyesinde üç grup ortaöğretim kurumu var. Biri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki meslek liseleri, diğeri Din Öğretimi Genel Müdürlüğündeki imam hatipler, diğeri de Ortaöğretim Genel Müdürlüğündeki liseler. Üçü farklı bir eğitim programı takip ediyor. İmam hatipler daha dini ağırlıklı, meslekler mesleki eğitim üzerine yoğunlaşmış, üçüncü okullar ise genel ortaöğretim kurumları dediğimiz okullar. Biz, illerde yüzde 10’u ve 90’ı belirlerken üç kategoride okul bulunmasına özen gösterdik. Ortaöğretim genel müdürlüğündeki okullar fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri. Bunların dışında spor ve güzel sanatlar var. Ama diğerleri genel program uyguluyor. Biz sınavla ve sınavsız okulları belirlerken bu üç kategoriye göre okul belirledik. 34 ilde fen ve sosyal bilimler liseleri yüzde 10’luk kotayı doldurduğu için Anadolu lisesi koymadık listeye. Ama bu kotayı doldurmayanlara koyduk.

KONTENJANLAR TERCİHLERE GÖRE BELİRLENDİ

Bu oranları belirlerken son üç yılda yaptığımız TEOG yerleştirmelerinde ki öğrencilerin ilk beş tercihine baktık. Gördük ki öğrencilerin yüzde 62’si genel, yüzde 15’i meslek, yüzde 22’si din öğretimini tercih etmiş. Yüzde 10 kontenjanını belirlerken bu verilere göre hareket ettik. Sınavla öğrenci alan okulları, öğrencilerimiz bu oranlarda seçecek dedik. Büyük pasta Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde. Yaklaşık yüzde 62’lik bir öğrenci ve derslik sayısı var. Bütün bu işlemleri yaparken farklı program uygulayan okullar kategorisi oluşturduk. Proje okulları yaptığımız liseler, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri farklı program uyguluyorlar.

ANADOLU LİSELERİNİ KOTAYI DOLDURAMADIĞIMIZ YERLERE KOYDUK

Herhangi bir ilde genel ortaöğretim programı uygulayan okullar içinde yüzde 62’lik bölümü nasıl oluşturacağız? Eğer bir ilde fen ve sosyal bilimler lisesi varsa, bu iki lise o ildeki yüzde 62’lik kapasiteyi dolduruyorsa buraya farklı bir ortaöğretim genel müdürümüze bağlı liseyi oraya koymadık. Bu kotayı dolduramadığımız yerlerde Anadolu lisesi koyduk. Daha önceki TEOG yerleştirmeleri üzerinden puan skalasına, pozisyononuna, köklü ve geleneği olan bir okul mu, buna baktık. Türkiye’nin her yerinden tercih edileceğine göre, okul bünyesinde öğrencilerin konaklayabileceği bize bağlı pansiyonu var mı yok mu ona baktık

LİSTEDE YÜKSEK PUANLA ALANLAR NEDEN BU YIL YOK?

Daha önce yüksek puanla aldı değimiz okullar zaten fen ve sosyal bilimler liseleri ve bunları doğrudan bu kategoriye soktuk. Yüksek puanlı olduğu halde listeye giremeyenler, kotayı doldurduğumuz için tercih etmedik demektir. En başta söyledim, bir kere daha altını çizeyim. Asıl ilgi alanımız yüzde 90’lık büyük kitle. Şu anda üzerine en çok çalıştığımız konu, yüzde 90’lık kitlenin devam ettiği okullardaki eğitim öğretim kalitesini artırmak. Nisanda sınavla öğrenci alan liseleri ve bu sınava girecek kişilerin başvuru koşullarını, nereye, nasıl başvuracaklarını belirleyecek bir kılavuz yayınlayacağız dedik. Sınavla öğrenci alan liseler ekinde bulunacak dedik. Bunu geçtiğimiz hafta yayınladık.

SONUÇLARLA BİRLİKTE AÇIKLANACAKLAR

2 Haziran’daki sınavdan sonra sonuçları açıklarken, bununla birlikte aynı tarih aralığında biz yerleştirmenin nasıl olacağını da açıklayacağız. Sınav sonucuna endeksli bir işlem olduğu için, sınav sonucuyla birlikte açıklıyoruz. Sınava giren ya da girmeyen öğrencilerin hangi prosedürlere göre tercihlerini yapacakları, mahalliden yerleştirmeye göre tercih bölgeleri de oluşacak. Tedirgin olmaya gerek yok, herkesin evine en yakın okullar öncelenecek. Evine en yakın okula gidemeyecekse, o zaman evine en yakın ikinci, maksimum beşinci okula yerleştireceğiz diye taahhüdümüz var."