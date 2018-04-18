Yeni Sistemde O Okuldan Mezun Olanlar Mühendis Olacak

O okuldan mezun olacaklara artık mühendis olacak.

449 Anadolu teknik programı uygulayan lisede ‘çekirdekten mühendis yetiştirilmesi’ amacı ile fen liselerinde gösterilen ders ayarında müfredat uygulaması yapılacak ve buradaki öğrencilerin iyi yetişmesi için çalışma yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, bu yıl merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek 449 Anadolu teknik programında, 'çekirdekten mühendis yetiştirilmesi' vizyonu doğrultusunda fen liseleri ayarında müfredat uygulaması yapılacak. Türkiye genelinde toplamda 3 bin 583 meslek lisesi var.

Bu okullardan 449'u Anadolu teknik programı uygulamakta olan liseden oluşmaktadır. 449 meslek lisesinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınavla öğrenci yerleştirmesi yapılacak. Meslek lisesi bünyesinde hem meslek hem Anadolu teknik programı varsa meslek bölümlerine sınavsız öğrenci alımı olacak.

Türkiye'de araştıran, geliştiren, tasarlayan, üreten ve keşif yapan çekirdekten yetişmiş mühendislere ihtiyaç duyuluyor. Meslek liselerinde de bu vizyon doğrultusunda değişiklik yapılarak fen liseleri ayarında bir program hazırlandı. 449 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 19 bin 140 kontenjan oluşturuldu.