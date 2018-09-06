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Yeni ÖSYM Başkanı Belli Oldu!..

Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün getiridi.

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Yeni ÖSYM Başkanı Belli Oldu!..

Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün getiridi.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:11
Yeni ÖSYM Başkanı Belli Oldu!..

Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün getiridi.

ÖSYM (Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi ) Başkanlığına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de gece yarısı yayımlandı. Yayımlanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı.

HALİS AYGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar’da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

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