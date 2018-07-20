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Yeni Bakan Ziya Selçuk'tan Bomba Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında eğitim sistemine ve öğretmen performans puanlama sistemine değindi ve önemli ifadeler kullandı.

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Yeni Bakan Ziya Selçuk'tan Bomba Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında eğitim sistemine ve öğretmen performans puanlama sistemine değindi ve önemli ifadeler kullandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:21
Yeni Bakan Ziya Selçuk'tan Bomba Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya temsilcileriyle buluşmasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk, öğretmen performans sistemi ile ilgili de basın mensuplarının yönlendirdiği soruyu yanıtladı ve açıklamlarda bulundu.

Selçuk, Öğretmen performans sistemini uygulamayacaklarını söyledi.

OYUN ORTASINDA KURAL DEĞİŞMEYECEK

Ziya Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Eğitimde yeni bir dil inşa etmeye çalışıyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunmanın vebalini çok çok derinden hissetmedikçe, öğretmenlik mesleğini yapmanın önemi yok.

Ülkemizde doğan her çocuk kaybedilmeyecek kadar değerli. Bakın önemli demiyorum, değerli diyorum. Biz bu değeri beraber inşa etmek zorundayız. Eğitim hayat sahnesinin tümünü kapsayan bir fonksiyondur. Bu meseleyi bürokratik bir mesele olmaktan çıkartıp topyekun bir mesele olarak düşünmemiz gerekiyor. Bizim bunun için ekibimiz hazır. Bize benim arkadaşlarım değil Türkiye'nin birikimi lazım.

Heyecanım çocukların heyecanı, öfkem çocukların öfkesi. İşin müjdeli kısmı şu; biz sadece regülasyon politikalarıyla herhangi bir maddi katkı gerekmeksizin mevcut şartları düzenleyerek çok büyük yol alabiliriz. Bunu çok kısa sürede yapmak mümkün. Eğitim uzun sürede inşa edilen ama kısa sürede zarar gören bir kurum. Milli Eğitim Bakanı kendisi için bir şey yapmaz, gelecek için yapar. Bizim duruşumuz geleceği inşa etmek noktasında.

ADALETİ ŞİAR EDİNECEĞİZ

Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz. Elbette hatamız olarak ama ilke olarak böyle bir yaklaşımımız olduğunu söyleyebilirim. Adaleti şiar edineceğiz.

Elimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavlarının datası var, bunlar inanılmaz derece politika dökümanı yapılabilecek bir içerik. Bunlarla uluslararası bir politika hazırlayabiliriz. Biz sürekli yenilikler, reformlar getirmek istemiyoruz. Biraz zaman alacak yapacağımız işler.

Uzlaşma önemli, herkesi dinleyeceğiz. Biz eğitimi belirli bir alanda kapalı bir kurum olarak görmüyoruz. Aydınlığı her yere taşımak istiyoruz. Çocuk neredeyse biz oradayız. Çocuklar günde ortalama 4 saat internette, sosyal medyada geçiriyor. Biz de bunu takip edeceğiz, yasaklamaktan bahsetmiyorum.

2 AY İÇİNDE

Sosyal medyayı takip eden çok iyi bir ekip kurduk, oradan politika üretecek çok iyi bir veri elde edebiliriz. 2 ay içinde 3 yıllık program açıklayacağız. Bize biraz zaman verin.

Robotik'in bu kadar ilerlediği bir dönemde biz bir soru sormak zorundayız. Hangi işi bizim çocuklarımız yapacak? Robotların yapamadığı iş neyse bizim çocuklarımız onu yapacak. Biz ya gemimizi inşa ederiz ya da sel de sürükleniriz. Mesele teknik değil kültür meselesi... Bizim dünyamızın ne olduğunu sizinle çok net paylaşacağız.

3 YILLIK PLAN

Aslında bizim 3 yıllık dediğimiz yapı bu toplumun aceleciyle ilgili bir takvim politikası ortaya koymakla ilgili. Bu böyle bir şey yoksa bizim çocuklarımız ilk okula başlayan çocuklarımız 2040 yılında iş hayatına başlayacak. Bu aslında 2040'ların dünyası için bir hazırlık.

SİSTEM DEĞİŞECEK Mİ?

Sistem teorisi açısından baktığımızda herhangi bir sınavın değiştirilmesi bir sistem değişikliği değil uygulama değişikliğidir. Eğitimin dilinde öyle bir karmaşa var ki bir uygulama da yapılan değişikliği toplum ister istemez sistem değişikliği olarak algılıyor. Bu sistem şu anda yürüyor. Herkes bu işin içinde dolaysıyla biz bu gemi yürürken bir tamirat içerisinde olacağız. Yenilenerek dönüşeceğiz."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son Dakikaöğretmenöğretmen PerformansMebZiya Selçuk
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Emrah 4 saat önce

İşte Eğitim sisteminden gelen bir bakanın nekadarda gerekli olduğunu kanıtlayan müthiş bir yorum. İsmet yılmazın söylediği tek şey şu kadar atama yaptık yok liyakat şart kardeşim öğrencinin kalbine bilgisine dokunmak şart.

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Hüseyin FIRAT 4 saat önce

36 kişilik 40 kişilik sınıflarda kaliteli eğitim olmaz. Sınıf mevcutları 30 öğrencinin altına inmeli. Bakanlık nüfus artış hızı düşüyor ileride sınıflar boş kalacak endişesi taşıyorsa bu yersizdir. Türkiye hem göç alıyor hem de sınıf mevcutları demografik etkiyle ne kadar düşer ki düşse düşse 20'ye düşer. Düşse ne olur? Daha iyi olur.

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