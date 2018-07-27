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YDUS ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme tercihlerinin başladığını duyurdu.

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YDUS ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme tercihlerinin başladığını duyurdu.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:44
YDUS ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme tercihlerinin başladığını duyurdu.

YDUS yani Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kapsamında yapılacak ek yerleştirme tercihlerinin başladığı duyuruldu. Adaylar 27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 2 Ağustos 2018 saat 17:00'a kadar tercih yapabilecekler.

ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) kapsamında ek yerleştirme için tercih döneminin başladığını duyurdu.. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar 27 Temmuz’dan itibaren 2 Ağustos akşamına kadar tercihte bulunabilecekler. Ek yerleştirmeler çocuk sağlığı ve hastalıkları / çocuk hastalıkları, göğüs hastalıkları / göğüs hastalıkları ve tüberküloz, iç hastalıkları / dahili hastalıklar ile kadın hastalıkları ve doğum alanlarında yapılacak. Tercihler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alınacak.

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.07.2018 21:38
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ydus ek yerleştirme tercihleri başladı
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