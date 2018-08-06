YDS Geç Başvuruları Başladı!..

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için Geç Başvurular ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2018-YDS Sonbahar Dönemi geç başvuru tarihleri şöyle;

YDS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 08 Ağustos 2018'de 1 gün olmak üzere saat 23:59'a kadar erişime açık olacak.

YDS SINAV TARİHİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 09 Ağustos 2018 saat 10:15'de yapılacak!.

BAŞVURU ÜCRETİ 100,00 ₺

•Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

• Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

• Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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