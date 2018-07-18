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YDS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!..

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonbahar dönemi için internetten başvuru kılavuzu yayımlayarak sınava girecek adaylara önemli noktalara dikkat çekti.

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YDS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!..

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonbahar dönemi için internetten başvuru kılavuzu yayımlayarak sınava girecek adaylara önemli noktalara dikkat çekti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:50
YDS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!..

2018-YDS yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonbahar Dönemi Başvuruları Alınacak

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular, 18 ile 26 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar. YDS Adaylarının başvuru sürecinde Ek'te yer alan 2018-YDS Sonbahar Dönemi Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önemlidir.

Başvuru klavuzu, aday başvuru formu, Sağlık durumu, engel bilgi formu, başvuru merkezleri, adres illine göre tercih edilebilecek yakın sınav merkezleri gibi önemli bilgilerin yer aldığı klavuzlar aşağıda yer almaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.07.2018 09:58
Anahtar Kelimeler:
Yds Başvuru Kılavuzu
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