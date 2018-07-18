YDS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!..

2018-YDS yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonbahar Dönemi Başvuruları Alınacak
2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular, 18 ile 26 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar. YDS Adaylarının başvuru sürecinde Ek'te yer alan 2018-YDS Sonbahar Dönemi Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önemlidir.
Başvuru klavuzu, aday başvuru formu, Sağlık durumu, engel bilgi formu, başvuru merkezleri, adres illine göre tercih edilebilecek yakın sınav merkezleri gibi önemli bilgilerin yer aldığı klavuzlar aşağıda yer almaktadır.
- Başvuru Kılavuzu
- Aday Başvuru Formu
- Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
- Başvuru Merkezleri
- Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
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