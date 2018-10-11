‘Yazmanın İncelikleri Sertifika Programı’ 3 Kasım’da Beykoz Üniversitesi’nde Başlıyor

Beykoz Üniversitesi bünyesinde geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören “Yazmanın İncelikleri” sertifika programının ikincisi başlıyor. Sertifika programı, ünlü yazarlarla edebiyat ve kurmacaya ilgi duyanları 3 Kasım 2018 Cumartesi günü bir araya getiriyor.

Katılımcılar kendi öykülerini yazabilecek

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz’ün önderliğinde yürütülecek olan “Yazmanın İncelikleri” sertifika programında, Pınar Kür, Ataol Behramoğlu, Buket Uzuner, Mario Levi, İnci Aral, Murat Menteş, Gülşah Elikbank, Alper Canıgüz ve Prof. Dr. Uğur Batı gibi edebiyat dünyasının usta isimlerinden eğitim alacak olan katılımcılar usta yazarların deneyimlerinden yararlanırken, yazmanın kuramsal çerçevesi ile de teknik bilgiler edinecekler. Modern kurmacanın temel ögelerinin edebiyat meraklıları ile paylaşılacağı programa, ünlü çizer M. K. Perker, Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Cem Erciyes, April Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Berivan Ak'ın yanı sıra Telif Hakları Avukatı Sedef Erken de konuk olarak katılacaktır. Prof. Dr. Nüket Güz’ün denetiminde yapılacak olan sertifika programı, 3 Kasım 2018 - 19 Ocak 2019 tarihleri arasında her Cumartesi 14.30 - 17.30 saatleri arasında Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Edebiyata, kurmacaya ve yazma deneyimine ilgi duyan herkese yönelik olarak tasarlanan sertifika programı, 12 hafta süren, toplam 36 saat dersten oluşuyor. Programa %70 oranında devamlılık gösteren ve bu sürenin bitiminde çalışmalarını sunan katılımcılara “katılım belgesi”, öğrenilen teknikler doğrultusunda kurmacanın gereklerini yerine getiren katılımcılara ise “sertifika” verilecek. Eğitim sonunda katılımcılar kendi öykülerini yazabilme yetkinliğine kavuşacaklar.

Başvuru ve eğitim ile ilgili ayrıntıları merak eden katılımcılar, Beykoz Üniversitesinin internet sitesini detaylı bilgiye ulaşabilecek.

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