Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eskişehir’de Açıldı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Yaşar Topluluğu çalışanları, iş ortakları, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri katılım gösterdi.

Bugüne kadar milli eğitimin hizmetine sunduğu okullar ve 6500’e yakın öğrenciye sağladığı karşılıksız burs imkanı ile eğitimi destekleyen Vakıf, eğitim alanında katkı sağlamaya devam ediyor. 5.500.000 TL bütçeyle 9.000 m² arazi üzerinde yaklaşık 2.000 m² taban alana sahip olan okulda 16 derslik, 5 laboratuvar, 1 süt atölyesi, 3 branş dersliği ve kütüphane yer alıyor. Gıda teknolojisi, süt teknolojisi, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında eğitim verecek okul, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 180 öğrencisiyle eğitime başlıyor.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak açılış töreninde yaptığı konuşmada “Yaklaşık 21 ay önce temelini attığımız okulumuzu bugün açıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Beklenenden daha erken sürede tamamlanması bizi ayrıca mutlu etmiştir. Ekonomik ve kültürel açıdan gelişmenin temeli eğitime dayanır. Eskişehir’de son yıllarda Bakanlığımızın, özel sektörümüzün ve hayırseverlerin desteğiyle eğitim yatırımlarımız artıyor.

Nitelikli insan gücünün karşılanması başarıda çok önemli. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayabilmesi ve küresel rekabette yerini alabilmesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği; muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşılması için mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi gereklidir. Bu vesile ile mesleki ve teknik eğitim verecek bu değerli eğitim yatırımını şehrimize kazandıran Yaşar Ailesi’ne ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’na teşekkür etmek isterim” dedi.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar temel atma töreninde yaptığı konuşmada; “1997’den bu güne Eskişehir Pınar Süt fabrikamız ile Eskişehir ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Eskişehir’e kazandırdığımız eğitim yatırımımız oldu. Bulunduğumuz coğrafyalarda ekonomik gelişimi desteklemek, faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini kontrol etmek ve toplumu ileriye taşıyacak sosyal yatırımlara imza atmaktan ve bu açılışı 26 Ağustos gibi anlamlı bir günde yapıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Eğitimin ülkemizin gelişiminin temeli olduğuna inanıyoruz. Sektörlerimize ve ülkemize nitelikli iş gücü kazandıracak Eskişehir Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni milli eğitimin hizmetine sunduğumuz için gurur duyuyoruz” dedi.

45 yıl önce Durmuş Yaşar tarafından sadece bireylerin değil, kurumların da sosyal sorumluluğunun olması gerektiğine olan inançla kurulan ve Selçuk Yaşar’ın geliştirdiği projeler ile büyüyen ve etki alanı genişleyen Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın eğitime olan katkısı okul ve karşılıksız burs desteklerinin yanı sıra düzenlenen sempozyumlar, kongreler, bilimsel çalışmalar, destek verilen arkeolojik kazılar ve Atatürk çalışmaları ile devam ediyor.