Yarın Okullar Tatil!

Yoğun kar yağışı günler sonra yine ülkemizde etkili olmaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı nedeniyle yarın bütün İstanbul'da okulların tatil olduğunu duyururken, Çanakkale Milli Eğitim İl Müdürlüğü'de kent merkezi ile Gelibolu, Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda 25 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi tarafından yapılan açıklama şöyle;

Gelibolu'da eğitime bir gün kar ve fırtına nedeniyle ara verildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime, bir gün süreyle ara verildi.

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